Tanal Entertainment: 18 Millionen Dollar an VR46

Prinz Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud, mit seiner Holding Tanal Entertainment Sport & Media Partner des MotoGP-Projekts von VR46, meldete sich am Donnerstagabend zu Wort.

Schon Ende Juli kündigte Tanal Entertainment Sport & Media eine Pressekonferenz an, bei der die Holding im Besitz des Prinzen Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud über die anstehenden Projekte im Motorsport Auskunft geben wollte. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit VR46 in der MotoGP-WM. Ein Termin wurde allerdings nicht genannt.

Am heutigen Donnerstagabend lud der Prinz schließlich eine Handvoll ausgewählter italienischer Medienvertreter zum Online-Zoom-Meeting. Wie die Kollegen von GPOne.com anschließend berichteten, wurde dort der Mittwoch als Stichtag genannt: Dann sollen im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz der Regierung von Saudi-Arabien die Details zum Deal veröffentlicht werden.

Zu den widersprüchlichen Meldungen um Aramco wollte sich Prinz Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud nicht äußern, er versicherte zur Partnerschaft mit VR46 aber: «Der Vertrag ist schon unterzeichnet und in der kommenden Woche werden wir die gesamte Summe zur Verfügung stellen.»

Die Rede ist von rund 18 Millionen Dollar pro Jahr, die allein in die MotoGP-WM fließen sollen. Das sei aber nur ein Teil eines noch umfassenderen Projekts und einem Gesamtinvestment von rund einer Milliarde Dollar. So ist in Saudi-Arabien unter anderem ein Themenparks zu Motorsport und VR46 geplant, dazu sollen auch Fabriken für die Herstellung von Autos und Motorrädern gebaut werden. Ein Team in der Formel 1 stehe ebenfalls auf der Wunschliste.

«Wir verfolgen viele unterschiedliche Projekte, in einige wird auch Valentino involviert sein. Wir wollen auch einen Motorrad-Grand-Prix in Saudi-Arabien. Wir sprechen mit dem Sportministerium noch darüber, aber es wird bald passieren», wird der Prinz von GPOne.com zitiert.

Zur Erinnerung: Schon in dieser Saison promoten die Sky-VR46-Fahrer für die Regierung von Saudi-Arabien das Projekt «Saudi Vision 2030», ein strategisches Programm, zukunftsorientiert und hoch technologisch, mit dem die Abhängigkeit der Saudis von der Erdölforderung verringert werden soll. Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Diversifizierung der Wirtschaft und eine vermehrte Entwicklung von Sektoren wie Gesundheit, Bildung, Infrastrukturen, Erholung und Tourismus. Damit verbunden sind die Marken «KSA New Cities» und «Maic Technologies», deren Logos auf den Bikes von Marini, Bezzecchi und Vietti prangen.