Marc Márquez (Honda): Ein Dank an Helmut Marko

Repsol-Honda-Star Marc Márquez enthüllt interessante Details eines Treffens mit Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko unmittelbar vor dem zweiten MotoGP-Rennen in Spielberg.

Marc Márquez brannte beim zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg ein echtes Feuerwerk ab. Der achtfache Champion erinnerte dabei schon wieder an alte Zeiten – vor allem in den Bremszonen, wo er mit der Honda viel Boden auf die Ducati-Asse gutmachen konnte.

Der 28-Jährige aus Cervera war neben Fabio Quartararo bis zum Einsetzen des Regens der einzige Nicht-Ducati-Fahrer, der mit Pecco Bagnaia und Jorge Martin mithalten konnte. In der Startaufstellung traf Márquez zuvor auf Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der an der Seite von Red Bull-Motorsport-Manager Thomas Überall durch das Grid marschierte.

Márquez erinnert sich: «Es war ein kurzes aber sehr intensives und offenes Gespräch mit effektiven Worten.» Der Honda-Star bedankte sich nachträglich beim Grazer: «Danke, Dr. Marko – wir waren sehr nahe dran an unserem Ziel, nämlich das Podium zu erreichen. Ich werde weiter Druck machen.»

Das Gespräch lief laut Márquez etwa so ab: «Helmut meinte: ‚Heute kannst du um das Podium kämpfen.‘ Ich sagte: ‚Schwierig, ich habe nicht Pace.‘ Helmut darauf: ‚Glaube an dich selbst!‘ Ich wieder: ‚Ich werde mein Bestes geben!‘ Helmut: Du kannst es! Vergiss nicht, was du schon erreicht hast! Ich: ‚Alles klar, danke Helmut.‘»

Márquez fuhr schließlich wie alle anderen Top-Leute zum Motorradwechsel und rutschte dann mit den Regenreifen in Kurve 1 aus. Dennoch holte er sich noch P15. Fakt ist: Der Spanier fährt nach eigenen Aussagen wegen der Nachwirkungen der Oberarmverletzung nach wie vor fast alle Rennen mit Schmerzmitteln.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.