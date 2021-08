Fabio Quartararo: «Abgang interessiert mich nicht»

Fabio Quartararo führt das Feld auf diesem Bild und in der Gesamtwertung an

Fabio Quartararo zeigt sich vom Abschied seines bisherigen Teamkollegen Maverick Viñales unbeeindruckt. Er konzentriert sich auf sich und seine Mission Titelgewinn. In Silverstone will er den nächsten Schritt machen.

Obwohl Fabio Quartararo Österreich mit lediglich 25 Punkten verließ, schöpft er vor der Rückkehr nach Silverstone große Hoffnung. Denn: In Spielberg war Yamaha selten konkurrenzfähig. Der Vorsprung des Franzosen beträgt aber weiterhin 47 Punkte. Hinter ihm lauern Francesco Bagnaia (Ducati) und Weltmeister Joan Mir (Suzuki).

«Beim ersten Rennen in Österreich war ich weit weg von Jorge. Dann konnte ich mich steigern und meine Pace verbessern. Ich hatte die Möglichkeit, um den Sieg mitzukämpfen. Es war das bislang lustigste Rennen des Jahres. Natürlich waren es nicht die Ergebnisse, die ich eigentlich einfahren wollte, aber ich fühle mich weiter großartig», sagt Quartararo.

In England war für den Piloten aus Nizza vor zwei Jahren früh Schluss. Bei einem schrecklichen Sturz in der ersten Kurve schied er aus. Trotzdem freut er sich auf den Kurs: «Mein Motorrad passt zu diesem Kurs. Die Strecke hat von allem ein bisschen was: Es gibt schnelle Kurven, es gibt langsame und enge Kurven und es kommt auch auf die Beschleunigung an. Deswegen gab es sechs Sieger bei den vergangenen sechs Ausgaben.»

Abschließend äußerte sich Quartararo auch noch zum Abschied seines bisherigen Stallrivalen Maverick Viñales: «Das interessiert mich nicht. Ich schaue auf mich und meinen Job. Es betrifft mich einfach nicht und ich bin auch nicht traurig. Ich habe hier einen neuen Teamkollegen und möchte das Wochenende genießen.»

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.