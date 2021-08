Iker Lecuona (KTM/11.): Mit Márquez-Windschatten

KTM-Tech3-Werkspilot Iker Lecuona brauste beim Silverstone-GP im FP2 auf den elften Platz – im Windschatten von Landsmann Marc Márquez.

Beim Silverstone-GP sicherte sich der spanische KTM-Tech3-Werkspilot Iker Lecuona am ersten Tag die elftbeste Gesamtzeit. Der 21-jährige hat hier 2016 in der Moto2-Klasse sein GP-Debüt gefeiert. Lecuona fuhr heute erstmals mit der MotoGP-KTM RC16 auf der englischen Rennstrecke, weil der British Motorcycle Grand Prix 2020 wegen Corona abgesagt wurde.

«Das ist eine sehr interessante Piste mit vielen Kurven. Meine erste Erfahrung hier mit dem MotoGP-Bike ist sehr gut verlaufen», schilderte Iker. «Das Fahren mit der KTM macht hier viel Freude, weil es ein schneller Circuit ist. Du spürst den Speed in jeder Kurve, du kannst mit der Power viel pushen, aber gleichzeitig musst du auf einen ordentlichen Kurvenspeed achten. Ich mag diese Rennstrecke.»

«Ich habe mich heute gut und stark gefühlt. Nach dem FP1 haben wir uns am Nachmittag deutlich gesteigert», berichtete der KTM-Fahrer, der in Spielberg mit Platz 6 sein bestes MotoGP-Ergebnis erreicht hat und für 2022 noch keinen Vertrag hat. Wir sind gut dabei. Und ich habe im FP2 gesehen, wenn ich einen Windschatten habe, kann ich noch schneller fahren als alleine. Mir ist jetzt klar, dass ich einem Fahrer verfolgen muss, wenn ich auf Zeitenjagd gehe. Im FP2 bin ich hinter Marc Márquez gefahren, so konnte ich mich stark verbessern, obwohl mir in der schnellsten Runde ein kleiner Fehler passiert ist. Das hat mich einen Top-Ten-Platz gekostet. Aber ich bin mit Platz 11 wirklich happy.»

«Ich denke, ich kann mich im FP3 für das Q2 qualifizieren», meinte der Spanier. «Ich bin ja ganz knapp am zehnten Platz vorbei geschrammt. Natürlich werden sich morgen alle steigern. Aber ich weiß, dass ich auch schneller fahren kann.»

MotoGP, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August)

1. Quartararo, Yamaha, 1:59,317 min

2. Miller, Ducati, + 0,512 sec

3. Martin, Ducati, + 0,622

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,718

5. Marc Márquez, Honda, + 0,734

6. Bagnaia, Ducati, + 0,785

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,902

8. Binder, KTM, + 0,998

9. Rins, Suzuki, + 1,075

10. Rossi, Yamaha, + 1,083

11. Lecuona, KTM, + 1,096

12. Bastianini, Ducati, + 1,231

13. Mir, Suzuki, + 1,408

14. Zarco, Ducati, + 1,493

15. Nakagami, Honda, + 1,553

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,565

17. Marini, Ducati, + 1,741

18. Petrucci, KTM, + 2,088

19. Oliveira, KTM, + 2,095

20. Alex Márquez, Honda, + 2,179

21. Dixon, Yamaha, + 3,284

22. Savadori, Aprilia, + 5,821

Ergebnis MotoGP FP1, Silverstone, 27. August

1. Marc Márquez, Honda, 2:00,941

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,350 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,360

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,395

5. Miller, Ducati, + 0,468

6. Nakagami, Honda, + 0,481

7. Rins, Suzuki, + 0,655

8. Bagnaia, Ducati, + 0,842

9. Zarco, Ducati, + 0,854

10. Alex Márquez, Honda, + 0,929

11. Petrucci, KTM, + 1,015

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,025

13. Martin, Ducati, + 1,161

14. Binder, KTM, + 1,170

15. Mir, Suzuki, + 1,278

16. Rossi, Yamaha, + 1,393

17. Lecuona, KTM, + 1,459

18. Bastianini, Ducati, + 1,585

19. Oliveira, KTM, + 1,679

20. Marini, Ducati, + 2,255

21. Dixon, Yamaha, + 2,998

22. Savadori, Aprilia, + 6,758

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:11,334 min

2. Sasaki, KTM, + 0,139 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,199

4. Riccardo Rossi, KTM, + 0,384

5. Foggia, Honda, + 0,390

6. Darryn Binder, Honda, + 0,702

7. Öncü, KTM, + 0,722

8. Fellon, Honda, + 0,810

9. Acosta, KTM, + 0,828

10. Rodrigo, Honda, + 0,830

11. Masia, KTM, + 0,891

12. Guevara, GASGAS, + 0,899

13. Nepa, KTM, + 0,920

14. Tatay, KTM, + 0,952

15. McPhee, Honda, + 0,952



Ferner:

26. Kofler, KTM, + 2,238