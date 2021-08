Valentino Rossi: «Cal Crutchlow sieht jünger aus»

Petronas-Yamaha-Pilot Valentino Rossi (42) befindet es für gut, dass Yamaha den Testfahrer Cal Crutchlow (35) nach zwei Rennen als Morbidelli-Ersatz in Silverstone für Viñales ins offizielle Werksteam holte.

Cal Crutchlow hätte eigentlich bei Petronas SRT drei Rennen lang Franco Morbidelli auf der A-spec-M1, die auf dem 2019er-Modell basiert, vertreten sollen. Da aber die Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Maverick Viñales nach dem Eklat in Spielberg mit sofortiger Wirkung beendet wurde, rückte der 35-jährige Brite für seinen Heim-GP in Silverstone ins Werksteam nach.

Valentino Rossi, der dadurch beim Britschen Grand Prix mit Jake Dixon schon den vierten unterschiedlichen Teamkollegen in der laufenden Saison hat, begrüßt die Tatsache, dass der offizielle Yamaha-Testfahrer nun die aktuelle Werks-M1 steuert.

«Für mich ist es besser, wenn Cal auf dem 2021er-Bike sitzt, weil er unser Testfahrer ist. Die Situation bei Yamaha ist in diesem Jahr mit dem vierten Motorrad, jenem von Franco [Morbidelli], ziemlich merkwürdig», gestand der neunfache Weltmeister. «Denn es ist das einzige Bike, das ein bisschen alt ist – es ist also ähnlich, aber nicht gleich.»

«Cal auf dem 2021er-Bike ist auch deshalb besser, weil er als Testfahrer für die Zukunft arbeiten kann. Ich habe ihn am Freitag gesehen, im Werksteam ist er deutlich besser, er war nicht so schlecht unterwegs. Er war happy und ich habe ihm auch gesagt, dass er in den Werks-Farben jünger aussieht», ergänzte der 42-jährige Italiener lachend.

Während sich Rossi im FP3 schon ein Q2-Ticket schnappte, muss Crutchlow als 13. ins Q1. Mit 0,787 sec Rückstand ist der Yamaha-Testfahrer im Vergleich zum Spielberg-Doppel an diesem Wochenende aber schon deutlich näher dran.

MotoGP, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (28. August)

1. Miller, Ducati, 1:59,288 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,098

4. Martin, Ducati, + 0,108

5. Bagnaia, Ducati, + 0,227

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,227

7. Rossi, Yamaha, + 0,265

8. Mir, Suzuki, + 0,363

9. Binder, KTM, + 0,383

10. Marc Márquez, Honda, + 0,395

11. Zarco, Ducati, + 0,437

12. Nakagami, Honda, + 0,765

13. Crutchlow, Yamaha, + 0,787

14. Alex Márquez, Honda, + 0,869

15. Rins, Suzuki, + 1,049

16. Lecuona, KTM, + 1,071

17. Petrucci, KTM, + 1,257

18. Marini, Ducati, + 1,260

19. Bastianini, Ducati, + 1,260

20. Oliveira, KTM, + 1,595

21. Dixon, Yamaha, + 3,313

22. Savadori, Aprilia, + 5,850