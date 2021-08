Brad Binder (KTM/12.): Was zaubert er aus dem Hut?

Nicht selten verbessert sich Brad Binder gegenüber dem Startplatz im Rennen um zehn Positionen. Deshalb ist der WM-Sechste nach Startplatz 12 für den Silverstone-GP zuversictlich.

Brad Binder, der Überraschungssieger des GP von Österreich am 15. August, kam im Qualifying zum British Motorcycle Grand Prix in Silverstone über den zwölften Startplatz nicht hinaus. «In der Früh im FP3 haben wir einen etwas mühsamen Start erlebt», schilderte der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Aber mir ist trotzdem dann eine wirklich starke Runde gelungen, die mich direkt ins Q2 gebracht hat. Das war großartig. Im FP4 haben wir am Renn-Set-up getüftelt. Aber ich habe eigentlich nicht gefunden, was ich gesucht habe.»

«Immerhin habe ich dann im Qualifying 2 beim Bestes gegeben, auch wenn es hat nur zu Platz 12 gereicht hat. Es fiel mir heute schwer, eine super schnelle Runde zu drehen», berichtete Binder. «Am Ende des Tages müssen wir uns damit abfinden und am Abend unsere Hausaufgaben für den Sonntag erledigen.»

Miguel Oliveira berichtete am Freitag, bei KTM sei es wegen der niedrigen Asphalttemperaturen schwierig, die Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen. Teilt Brad diese Meinung? «Ich weiß es nicht genau. Es ist schwierig zu sagen. Am Medium-Hinterreifen habe ich relativ schnell einen ‘big drop’, während ich mit dem Hard-Compound eigentlich gar keinen Grip finde. Das scheint konstant so der Fall zu sein. Was die Vorderreifen betrifft, habe ich ein größeres Sicherheitsgefühl mit der Soft-Mischung. Aber in Wirklichkeit wird es sogar mit der Medium-Mischung vorne schwer möglich sein, die ganze Renndistanz zu überstehen. Deshalb haben wir für heute am Abend ein sehr ernsthaftes Gespräch mit den Michelin-Leuten anberaumt. Danach werden wir sehen, was wir für den Sonntag machen können.»

Was kann Binder am Sonntag erreichen? «Uff, schwer zu sagen. Ich muss mich von Platz 12 nach vorne kämpfen. Ich denke, im Rennen können wir stärker sein. Vielleicht nicht unbedingt am Anfang. Aber ich stelle mir vor, dass ich im Laufe des Rennens ein paar Tricks auspacken kann. Ich habe mich das ganze Wochenende recht gut gefühlt. Die einzige Session, in der ich Mühe hatte, war am Ende von FP4. Und dann hat der erste Run in Q2 nicht richtig geklappt, er hat mir auch mehr Mühe gemacht als erwartet. Und dann ist mit im letzten Run in Q2 auch keine wirklich tolle Runde gelungen. Ich habe etwas Zeit liegen lassen. Meine Jungs werden jetzt emsig arbeiten. Ich bin überzeugt: Für das Rennen bringen wir das Bike ordentlich hin.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone, Q2 (28. August):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:58,889 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:58,911 min, + 0,022 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:58,925, + 0,036

4. Martin, Ducati, 1:59,074, + 0,185

5. Marc Márquez, Honda, 1:59,086, + 0,197

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,273, + 0,384

7. Miller, Ducati, 1:59,368, + 0,479

8. Rossi, Yamaha, 1:59,531, + 0,642

9. Zarco, Ducati, 1:59,579, + 0,690

10. Rins, Suzuki, 1:59,639, + 0,750

11. Mir, Suzuki, 1:59,763, + 0,874

12. Binder, KTM, 1:59,977, + 1,088



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:59,553

14. Marini, Ducati, 1:59,764

15. Nakagami, Honda, 1:59,881

16. Petrucci, KTM, 1:59,997

17. Alex Márquez, Honda, 2:00,117

18. Lecuona, KTM, 2:00,131

19. Crutchlow, Yamaha, 2:00,217

20. Oliveira, KTM, 2:00,391

21. Dixon, Yamaha, 2:00,869