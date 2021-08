Aleix Espargaró (Aprilia/3.): «Es ist wie ein Traum»

Der spanische Aprilia-Held Aleix Espargaró (32) bescherte dem italienischen Werk den allerersten MotoGP-Podiumsplatz der Geschichte und war auch beim jubeln Sonderklasse

Die MotoGP-WM war am Sonntag bunter den je zuvor. Auf den ersten sechs Plätzen tummelten sich im Rennen von Silverstone ebenso viele verschiedene Marken (erstmals seit 1972!). Fabio Quatararo brachte den Sieg souverän ins Ziel. Bei Aprilia konnte der Jubel gar nicht größer sein. Aleix Espargaro sicherte der Truppe aus Noale in der Gresini-Struktur das allererste MotoGP-Podium

Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola erklärte in der ersten Euphorie in der Boxengasse auf dem Weg zum Parc Fermé: «Wenn man viel Leidenschaft hat, dann hat man keinen Stress. Wir wollen jetzt hier aber auch nicht stehenbleiben, wir wollen noch mehr!»

Auch aus Espargaró sprudelte es dann heraus: «Es ist wie ein Traum, es war ein langer Weg. Ich habe immer in das Aprilia-Projekt geglaubt. Es ist jetzt wie ein Traum. Ich will es geniessen, aber ich will mehr, glaubt mir.»

Zum Rennen von Silverstone sagt der ältere der Espargaró-Brüder: «Es war kein einfaches Rennen. Meine Pace war gut. Dieses Ergebnis ist für alle Leute bei Aprilia und meine Frau. Sie unterstützt mich in den schwierigen Momenten. Sie pusht mich auch in schwierigen Momenten nach vorne.»

Aleix Espargaró sorgte auch abseits der Piste von Silverstone für die Bilder des Tages, als er direkt aus dem Parc Fermé Reißaus nahm und unter dem Jubel der Fans spontan zur Aprilia-Box sprintete, wo er seine Zwillinge Max und Mia in die Arme nahm.

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.