Maverick Viñales: Erste Bilder auf der Aprilia RS-GP 31.08.2021 - 07:02 Von Nora Lantschner

© Instagram/@maverick12official Maverick Viñales zeigt sich erstmals auf dem MotoGP-Bike seines neuen Arbeitgebers Aprilia

Am heutigen Dienstag sowie am morgigen Mittwoch testet Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales (26) in Misano erstmals die RS-GP. Die erste Sitzprobe fand bereits am Montag statt.