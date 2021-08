Morbidelli bedankt sich für anstehende Beförderung

Franco Morbidelli arbeitet abseits des Rampenlichts an seinem Comeback. Nachdem Yamaha-Rennchef Lin Jarvis in Silverstone seine Beförderung ins Werksteam bestätigt hatte, ließ er aber doch von sich hören.

Franco Morbidelli gab während seiner Reha den gesamten Sommer über keine Interviews, auch ist er im Gegensatz zu vielen seiner Motorsport-Kollegen kaum auf den sozialen Netzwerken aktiv. So meldete er sich seit seiner Knie-OP Ende Juni auch nur zwei Mal bei seinen Fans: Das erste Mal, um seinem Teamkollegen, guten Kumpel und jahrelangen Mentor Valentino Rossi seinen Respekt zu zollen, als dieser in Spielberg seinen Rücktritt mit Saisonende ankündigte. Nun kommentierte «Franky» auch seinen anstehenden Wechsel ins Yamaha-Werksteam.

Regelmäßige SPEEDWEEK.com-Leser wissen: Schon beim Assen-GP beschlossen die Verantwortlichen bei Yamaha die Beförderung des letztjährigen MotoGP-Vizeweltmeisters, nachdem die frühzeitige Vertragsauflösung mit Maverick Viñales besiegelt worden war. Der Eklat in Spielberg beschleunigte das Ganze, Morbidelli wird nun schon in dieser Saison auf die Werks-M1 steigen.

Schriftlich bestätigte der japanische Hersteller die neue Aufstellung noch nicht, aber Yamaha-Rennchef Lin Jarvis machte die Pläne am Sonntag in Silverstone öffentlich: Morbidelli wird voraussichtlich in Misano erstmals im Werksteam antreten, seinen Platz im Kundenteam von Petronas SRT übernimmt Rückkehrer Andrea Dovizioso.

Morbidelli kommentierte die Neuigkeiten auf seinem Instagram-Account: «Es gibt so viele Leute, denen ich dafür danken muss. Ich bin sicher, dass ich in den nächsten Tagen die Gelegenheit haben werde, es persönlich zu tun. In der Zwischenzeit möchte ich mich bei euch allen für den riesigen Support bedanken, den ich in diesen Tagen erfahren habe. Wir sehen uns bald», versprach der dreifache MotoGP-Sieger seinen Followern.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 19. August)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Misano/I

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen