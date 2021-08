Misano-Test: Aprilia-Debüt von Maverick Viñales läuft 31.08.2021 - 12:01 Von Mario Furli

© Facebook/Aprilia Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales in Aktion © Facebook/Aprilia Maverick Viñales posiert mit der RS-GP in Misano

Nach der Sitzprobe am Montag drehte Maverick Viñales beim Privat-Test in Misano am heutigen Dienstag inzwischen auch die ersten Runden auf der Aprilia RS-GP: Das erste Action-Bild.