Für Abenteuer: iXS Tour Jacke & Hose Adventure-GTX

Basierend auf den Erfahrungen von Abenteurern und Weltreisenden ist in der iXS-Entwicklungsabteilung ein neuer, in allen Bereichen optimierter GORE-TEX® Textilanzug entstanden.

Bestens gerüstet für alle Touren in unterschiedlichstem Gelände und für alle Wetterbedingungen – die neu entwickelten Tour Jacke & Hose Adventure-GTX machen alles mit. Das neue, patentierte iXS Magnetic Connection System (iMC) beinhaltet einen magnetischen Schnellverschluss zur Verbindung von Jacke und Hose und vereint gleich mehrere Vorteile in Passform, Komfort und Sicherheit.

Der passende Anzug, wenn du dich gegen das Büro und für das Abenteuer entscheidest. Basierend auf den Erfahrungen von Abenteurern und Weltreisenden ist in der iXS Entwicklungsabteilung ein neuer, in allen Bereichen optimierter GORE-TEX® Textilanzug entstanden. Bei der Konstruktion der diversen Funktionalitäten wurde ein und derselbe Fokus gelegt: Das Abenteuer.

Bei der Tour Jacke & Hose Adventure-GTX handelt es sich um einen Profi-Tourenanzug für das ganze Jahr. Winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv – der Allrounder bietet jedem Wetter die Stirn. In Sachen Wetterschutz kommt nur das Beste zum Einsatz. Die 2-in-1-Technologie mit der austrennbaren und separat tragbaren GORE-TEX® Membranjacke sorgt für perfekten und lang anhaltenden Schutz bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Ein weiteres nützliches Feature ist die integrierte Sturmkapuze mit wasserdichtem Kragen, damit man bei starken Regengüssen auch im Nacken trocken bleibt.

Im Innern sorgt im Rückenbereich ein hoch atmungsaktives 3D-Mesh-Gewebe für schnellen Feuchtigkeitstransport nach außen. Das atmungsaktive Netzfutter mit Wassersperre trägt wesentlich zu einem angenehmen Körperklima bei. Steigen die Temperaturen an, schafft das ausgeklügelte Belüftungssystem mit vier Ventilationsöffnungen auf der Brust und im Rückenbereich sowie zwei weiteren Öffnungen an der Hose Kühlung durch eine effiziente Luftzirkulation.

Um eine perfekte Passform zu ermöglichen, hat das iXS-Entwicklungsteam eine flexible Hosenbundweite entwickelt – der Hosenbund lässt sich variabel bis zu 12 cm enger oder weiter stellen. Hierfür sind rechts und links zwei Verstell-Bereiche im Hosenbund eingebaut. Gleichzeitig kann die Hose mit der Jacke eine Rundum-Verbindung eingehen: Im Rückenbereich hält ein kräftiger Reißverschluss Jacke und Hose zusammen.

An der Front verbindet das innovative, patentierte iXS Magnetic Connection System (iMC) die Jacke mit der Hose nahezu automatisch. Dabei kommen magnetische Fidlock Schnellverschlüsse zum Einsatz. Praktisch ist das Gurtbandsystem im Innern der Jacke. Ähnlich einem Hosenträger läuft ein fix eingearbeitetes Gurtband über die Schulter und gibt der Hose über die Fidlock-Verbindung einen sicheren Halt. Im Zusammenspiel mit den vielen weiteren Verstellmöglichkeiten ergibt sich ein sicheres und komfortables Tragegefühl, ganz egal wie lange die Tour dauert!

Sicherheit hat bei der Tour Jacke & Hose Adventure-GTX oberste Priorität. Es gibt kein Detail, das nicht auf seine Verkehrssicherheit hin entworfen und getestet wurde. Jacke und Hose sind an den Sturzstellen aufgedoppelt, doppelt vernäht und mit der neuesten Generation von CE-Protektoren ausgerüstet, inklusive CE Rückenprotektor (Level 2). So hält die Textil-Kombination allen Belastungen im Motorradalltag stand, auch härtesten Kontakt mit Asphalt oder Schotter, ohne die Beweglichkeit des Fahrers einzuschränken. Auf diese Art kommen iXS Abenteurer in den Genuss eines unbeschwerten Fahrerlebnisses.

Tour Jacke Adventure-GTX



PRODUKTMERKMALE

UVP: EU: € 599,95; Schweiz: CHF 69

Farbe: dunkelgrau-hellgrau-schwarz (993)

Größen: S – 5XL

Artikel-Nr.: X52014



TECHNISCHE DETAILS

2-in-1 Adventure Textiljacke mit separat tragbarer GORE-TEX® Membranjacke

• Austrennbare und einzeln tragbare GORE-TEX® Membranjacke

• Leichtes, atmungsaktives Netzfutter mit Wassersperre für optimales Körperklima

• 3D Netzfutter im Rückenbereich für einen angenehmen Tragekomfort

• Wasserdichte, integrierte Sturmkapuze verhindert Eindringen von Regen im Nackenbereich

• Materialdoppelungen im Schulter- und Ellbogenbereich

• Weitenverstellung am Ellbogen und Oberarm

• Weitenverstellung am Ärmelbund

• Weitenverstellung an Taille mit Klett

• Weitenverstellung am Jackensaum mit elastischem Kordelzug

• 7 Außentaschen

• 2 Innentaschen im fixen Netzfutter und 1 Napoleontasche

• 2 Innentaschen im Membran-Netzfutter

• 4 Ventilationsöffnungen auf der Brust und im Rückenbereich

• 2-Wege Reißverschluss am Ärmelbund für eine effiziente Belüftung

• Reflektierende Transferdrucke

• Verbindungsreißverschluss mit einzigartigem iXS Magnet Connection-System (iMC-System)

• Höhenverstellbare Ellbogenprotektoren

• Schulter- und Ellbogenprotektoren impacTec TP-02, Bauart geprüft nach EN 1621-1:2012, Level 2

• Rückenprotektor impacTec TP-06, Bauart geprüft nach EN 1621-2:2014, Level 2



MATERIAL

Obermaterial: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Membranträger: 100% Polyamid



GORE-TEX® Membran 100% Polytetrafluethylen laminiert

Tour Hose Adventure-GTX



TECHNISCHE DETAILS

UVP: EU: € 399,95; Schweiz: CHF 459

Farbe: schwarz (003)

Grössen: S – 5XL | lang: LM – L2XL | kurz: KL – K5XL

Artikel-Nr.: X64009



PRODUKTMERKMALE

2-in-1 Adventure Textilhose mit separat tragbarer GORE-TEX® Membranhose

• Austrennbar und einzeln tragbare GORE-TEX® Membranhose

• Leichtes, atmungsaktives Netzfutter mit Wassersperre für optimales Körperklima

• Großzügige Bundweitenverstellung (+6 cm pro Seite)

• Materialdoppelungen im Kniebereich

• Weitenverstellung am Beinabschluss

• Antirutsch-Besatz am Gesäß

• 4 Außentaschen (davon 2 Cargotaschen)

• 2 Ventilationsöffnungen auf dem Oberschenkel

• Reflektierende Transferdrucke

• Verbindungsreißverschluss mit einzigartigem iXS Magnetic Connection System (iMC)

• Höhenverstellbare Knieprotektoren

• Knieprotektoren impacTec TP-02, Bauart geprüft nach EN 1621-1:2012, Level 2

• Hüftprotektoren impacTec ETP-03, Bauart geprüft nach EN-1621-1:2012, Level 1



MATERIAL?

Obermaterial: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Membranträger: 100% Polyamid



GORE-TEX® Membran 100% Polytetrafluethylen laminiert