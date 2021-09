Sieben Siege: Honda in Aragón selten zu schlagen

Fünf Mal stand Marc Márquez in Aragón ganz oben auf dem MotoGP-Podest, fünf Mal startete der Spanier von der Pole-Position. Aber nicht nur Honda hat in Aragón Erfolge vorzuweisen. Hier der Überblick.

Führt der Weg zum Sieg im MotorLand Aragón ausschließlich über Marc Márquez? Der Spanier hat auf der Strecke, auf der zum ersten Mal 2010 gefahren wurde, bereits sechs Mal gewonnen. Fünf Siege fuhr er in der Königsklasse ein, obwohl er bei den beiden Ausgaben 2020 überhaupt nicht am Start stand. Ihm ist es auch zu verdanken, dass Honda mit sieben Siegen der erfolgreichste Hersteller ist. Die anderen beiden Honda-Erfolge holten Casey Stoner (2011) und Dani Pedrosa (2012).

Yamaha gewann drei Mal. Jorge Lorenzo siegte 2014 und 2015, Franco Morbidelli im Vorjahr bei der zweiten Ausgabe, beim sogenannten Teruel-GP.

Aber auch Ducati kam in der Vergangenheit gut zurecht. Insgesamt gab es für die Roten aus Panigale fünf Podestplätze zu bejubeln. Casey Stoner triumphierte 2010. Damals rundete Nicky Hayden das starke Abschneiden ab.

Auch Suzuki ist nach dem Vorjahreserfolg von Alex Rins nicht zu unterschätzen - zumal der Spanier auch in Silverstone auf sich aufmerksam machen konnte. Seine Formkurve zeigt nach oben.

Aprilias bestes Resultat war zwei sechste Plätze von Aleix Espargaró und KTM belegte im Vorjahr mit dem heutigen Honda-Piloten Pol Espargaró P4.

Mit Blick in die Historie ist auffällig, dass nur zwei Fahrer seit der ersten Ausgabe von der Pole-Position gewinnen konnten. Auch bei der Zeitenjagd gehört Marc Márquez zu den großen Favoriten, denn fünf von sieben Mal stand er in Aragón ganz vorn am Sonntag.

Die schlechte Nachricht für alle Fans von Valentino Rossi: Das MotorLand Aragón ist eine von lediglich fünf Rennstrecken, auf der der Italiener nie gewinnen konnte. Außerdem blieb er in Austin, auf dem Red Bull Ring, Buriram und Istanbul glücklos.

Ein Jubiläum steht Takaaki Nakagami bevor: Der 29-Jährige vom LCR Honda Idemitsu-Rennstall wird in Spanien als erster Japaner die Marke von 200-GP-Starts erreichen.

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.