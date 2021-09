Valentino Rossi mahnt: Aragón fordert Hinterreifen

Valentino Rossi hofft auf ein gutes Gefühl im MotorLand Aragón, gleichzeitig verweist der Petronas-Yamaha-Star aber wieder auf den Hinterradgrip. Die Box teilt er einmal mehr mit Jake Dixon.

Valentino Rossi will das – bis auf das Rennen – gute Gefühl vom Silverstone Circuit mit ins MotorLand Aragón nehmen. «Ich fühlte mich mit dem Motorrad den gesamten Britischen Grand Prix über gut, vor allem weil wir in den Trainings-Sessions vielleicht unsere beste Pace der Saison hatten. Der Start ins Rennen war auch gut, ich war in einer Position, wo ich mit den schnellsten Fahrern kämpfen konnte.»

«Ich hoffe nun, dass wir an diesem Wochenende wieder dasselbe Feeling haben», ergänzte der 42-jährige Superstar, der allerdings mahnte: «Aber Aragón kann sehr fordernd sein, wenn es um den Grip-Level geht – vor allem am Hinterrad.» Und massive Gripprobleme am Hinterrad sorgten bekanntlich schon in Silverstone dafür, dass «Vale» bis auf den 18. Rang durchgereicht wurde.

In Aragón, seit 2010 fixer Bestandteil des Motorrad-WM-Kalenders, stand der neunfache Weltmeister drei Mal auf dem Podest. «Auch wenn ich ein paar Mal auf dem Podium stand, habe ich dort aber nie gewonnen», weiß der Petronas-Yamaha-Pilot. «Das Layout der Strecke ist gut und schnell, aber es ist auch knifflig, dort zu fahren. Man muss sehr sanft fahren, um gegen Rennende stark zu sein. Mal sehen, was passieren wird. Ich freue mich auf jeden Fall dorthin zurückzukehren, nachdem ich die Rennen im Vorjahr verpasst habe», verwies «Vale» auf seine Corona-Zwangspause im Oktober 2020.

Zum zweiten Mal wird Rossi an diesem Wochenende die Box mit Jake Dixon teilen. Nach Silverstone bescheinigte der Altmeister dem MotoGP-Neuling: «Er hat einen guten Job gemacht. Im Qualifying ist er 2:00,8 min gefahren, was schon eine gute Rundenzeit ist. Er fühlt sich gut auf dem Motorrad, ich glaube, es war ein positives Wochenende für ihn. Klar, die M1 zu fahren, ist für einen Moto2-Fahrer ein Traum. Und ich glaube, er hat diese Chance auf eine positive Art genutzt.»

Vor seinem zweiten MotoGP-Wochenende erklärte der 25-Jährige aus Dover: «Ich freue mich sehr auf Aragón: Eine weitere Chance zu bekommen, um die M1 zu fahren, ist einfach großartig. Es macht mich sehr glücklich. Ich möchte mich beim Team bedanken, dass es mir die Gelegenheit gibt, das Bike erneut zu fahren und zu sehen, was ich leisten kann. Ich will sehen, wie ich mich das Wochenende über verbessern kann, und versuchen, den Rückstand auf die Jungs an der Spitze zu verkürzen. Natürlich sind das die Besten der Welt, aber ich habe ein großartiges Team und glaube, dass es möglich ist. Ich habe das Gefühl, dass ich gut mit dem Motorrad arbeite und wir an diesem Wochenende einen weiteren Schritt nach vorne machen werden.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.