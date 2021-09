Anina Urlaß: Privatrunden mit Stefan Bradl

Bei seinen «Rookies Days» ist Stefan Bradl auf der Suche nach vielversprechenden GP-Nachwuchstalenten. Mit Anina Urlaß nahm am Lausitzring ein flottes Mädchen aus dem ADAC Minibike Cup auf der Moto3-Honda Platz.

Mit den «Stefan Bradl Rookies Days» nimmt der Moto2-Weltmeister von 2011 die deutsche Nachwuchsförderung selbst in die Hand. Dafür erhielt Stefan Bradl von Honda Deutschland acht neue Moto3-Production Racer des Typs NSF 250R. Im Juli fand das erste Treffen auf dem Hockenheimring statt, einen Monat später folgte der zweite «Rookies Day» auf dem Lausitzring.

Während in Hockenheim der Hohndorfer Phil Urlaß auf der Honda Platz nahm, wurde auf den Lausitzring seine Schwester Anina eingeladen. «Aufgrund der begrenzten Anzahl an Motorrädern entscheidet das Team rund um Stefan, wer am Event teilnehmen darf. Da ich am Hockenheimring nicht dabei war, erhielt ich dann in der Lausitz die Chance», berichtete die Elfjährige.

Anina, die den Spitznamen «Hummel» trägt, begann ihre sportliche Laufbahn 2016: «Mein Bruder Phil trainierte schon mit dem Pocket Bike und ich war damals oft zum Zuschauen vor Ort. Als ich einmal ohne Mama dabei war, ließ man mich dann auch fahren. Danach wollte ich immer wieder mittrainieren.» 2018 startete die damals Achtjährige in ihre erste Rennsaison im ADAC Pocket Bike Cup, ein Jahr später folgte bereits der erste Meistertitel in der Klasse «Blata».

2020 stieg Anina in den ADAC Minibike Cup auf und pilotierte dort eine Honda NSF 100, wo sie auf Anhieb Vizemeisterin in der Klasse «Einsteiger» wurde. In dieser Saison wechselte die Sächsin in die Nachwuchs-Klasse, in der sie derzeit auf Gesamtrang 2 liegt.

Beim «Rookies-Day» auf dem Lausitzring durfte die Fahrerin des AMC Sachsenrings erstmalig von der Kartbahn auf eine richtige Rennstrecke wechseln: «Wir mussten nur unsere Sicherheitsausrüstung mitbringen, alles andere wurde von Stefan und seinem Team organisiert», erklärte Anina das Rundum-sorglos-Paket.

«Nach der Begrüßung haben wir gemeinsam mit Stefan einen Streckenrundgang gemacht, bei dem er uns die Linienwahl erklärt hat. Danach wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt und anschließend ging es auch schon auf die Strecke. Da ich noch nie auf so einer großen Strecke unterwegs war, bin ich die ersten Runden mit Stefan allein gefahren.»

Und was konnte sich die Nachwuchspiloten aus dem Event mitnehmen? «Da Stefan so viel Erfahrung im Rennsport hat, lernt man vieles, um auf dem Motorrad schneller zu werden. Ob es nun die Linienwahl, die Blickführung oder die Körperhaltung ist. Zudem hat er uns erklärt, auch mal eine Kurve weiter zu denken, wenn man gerade durch eine Kombination fährt.»

Der dritte und letzte «Rookies-Day» wird nach dem IDM-Finale am 27. September in Hockenheim stattfinden. Über die Saison 2022 macht sich Anina derzeit noch wenig Gedanken: «Aktuell haben wir noch keinen konkreten Plan für nächstes Jahr, aber ich hoffe, dass ich auf einem größeren Motorrad starten werde.»