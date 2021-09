Aragón FP1: Fabelhafte Bestzeit für Marc Márquez

Marc Márquez erteilte den Gegner in Aragón eine Lektion

Marc Márquez dominierte das erste freien MotoGP-Training in Aragón. Joan Mir (Suzuki) verlor fast 1 Sekunde! Maverick Viñales schaffte beim Aprilia-Debüt Platz 19.

Im ersten freien MotoGP-Training beim Aragon-GP auf dem MotorLand Aragón hielt sich Marc Márquez nach zehn Minuten mit 1:49,360 min auf Platz 1 vor Zarco, Bagnaia, Alex Márquez, Quartararo, Nakagami, Aleix Espargaró, Martin, Rins und Pol Espargaró. 11. Miller vor Petrucci,. 13. Oliveira. 16. Rossi. 17. Binder. 20. Viñales, Aprilia, + 2,693 sec. 20. Mir, + 3,245 sec.

Zu diesem Zeitpunkt war Iker Lecuona mit der KTM RC16 des KTM Tech Factory Teams beim Anbremsen nach der Geraden vor der Kurve 17 bei hoher Geschwindigkeit bereits gestürzt, aber unverletzt geblieben.

Nach 20 Minuten hatte sich Marc Márquez auf der Respol-Honda auf 1:49,171 min gesteigert. Joan Mir (+ 0,229 sec) war jetzt Zweiter vor Nakagami, Miller, Quartararo (+ 0,432 sec), Bagnaia, Alex Márquez, Zarco. 9. Crutchlow (+ 0,642), 10. Aleix Espargaró, + 0,751 sec. – 16. Viñales, Aprilia, + 1,144 sec. 19. Rossi, + 1,630.

Die Red Bull KTM-Asse Brad Binder und Miguel Oliveira hatten im FP1 neue Chassis-Versionen in der Box, die Dani Pedrosa zuletzt in Misano getestet und für gut befunden hat.

15 Minuten vor dem Ende führte weiter Marc Márquez mit 1:49,171 min. 2. Mir vor Nakagami und Pol Espargaró. Das heißt: Drei Honda unter den Top-4.

Die beste KTM mit Oliveira an 14. Position (+ 0,867 sec). 165. Petrucci, + 0,933. 20. Lecuona. 21. Binder, + 1,871.

Dann stürzte Valentino Rossi im ersten Sektor in Turn 5, er lag an 17. Stelle. Er hat 2020 wegen seiner Covid-19-Infektion beide Rennen in Aragón verpasst. Die Fahrer klagten zu diesem Zeitpunkt bereits über viel Staub und Schmutz auf der Strecke. Der leichte nächtliche Regen hatte den Grip auch nicht verbessert.

Ein paar Daten zur Strecke in Aragón: Sie ist 5,077 km lang, weist sieben Rechtskurven und 10 Linkskurven auf. Die längste Gerade erstreckt sich über 968 Meter.

In den letzten sechs Minuten verbesserte sich Jack Miller mit 1:49,262 min auf Platz 2, dann übertrumpfte ihn sein Lenovo-Ducatli-Teamkollege Bagnaia mit 1:49,243 min. 4. Mir, + 0,229 sec.

Doch im Finish legte Márquez mit 1:48,048 min eine sagenhafte Bestzeit vor! Joan Mir verlor dadurch 0,971 sec auf den Honda-Star, der linksdrehende Pisten wie Aragón liebt.

Zum vergleich: Taka Nakagami (er fährt seinen 200. GP) stand 2020 in Aragón mit 1:46,882 min (= 171,0 km/h) auf der Pole-Position. Aber er stürzte damals schon in der ersten Runde un Turn 5.

MotoGP Aragón, FP1 am 10. September)

1. Marc Márquez, Honda, 1:48,048

2. Mir, Suzuki, + 0,532 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,145 sec

4. Alex Márquez, Honda, + 1,158

5. Miller, Ducati, +1,214

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,265

7. Zarco, Ducati, + 1,324

8. Quartararo, Yamaha, + 1,403

9. Nakagami, Honda, + 1,411 sec

10. Pol Espargaró, Honda, + 1,541

11. Bastianini, Ducati, + 1,604

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,622

13. Petrucci, KTM, + 1,693

14. Rins, Suzuki, + 1,736

15. Marini, Ducati, + 1,888

16. Lecuona, KTM, + 1,894

17. Martin, Ducati, + 1,899

18. Oliveira, KTM, + 1,916

19. Viñales, Aprilia, + 2,139

20. Rossi, Yamaha, + 2,251

21. Binder, KTM, + 2,305

22. Dixon, Yamaha, + 3,140

Moto3-Ergebnis, Aragón, FP1 (10. September):

1. Rodrigo, Honda, 1:59,131 min

2. Salac, KTM, + 0,064 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,099

4. Acosta, KTM, + 0,237

5. Migno, Honda, + 0,350

6. Darryn Binder, Honda, + 0,376

7. Suzuki, Honda, + 0,384

8. Foggia, Honda, + 0,393

9. Fenati, Husqvarna, + 0,644

10. Adrian Fernandez, + 0,819

11. Masia, KTM, + 0,858

12. Öncü, KTM, + 0,916

13. Artigas, Honda, + 1,024

14. Fellon, Honda, + 1,151

15. Sasaki, KTM, + 1,195



Ferner:

22. Garcia, GASGAS, + 1,755

27. Kofler, KTM, + 2,809