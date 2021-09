Brad Binder (KTM): Chassis-Update wird getestet

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder reihte sich am ersten MotoGP-Trainingstag in Aragon auf Position 13 ein.

Der Südafrikaner Brad Binder (26) kann mit dem ersten Tag im MotorLand Aragon zufrieden sein. Der KTM-Werksfahrer, der bei den Orangen eine wichtige Zukunftsperspektive ist, verlor 0,6 Sekunden auf den Australier Jack Miller (Ducati), was Binder schließlich in der Tageswertung auf Platz 13 brachte.

«Es war nicht schlecht. Ich hatte aber in der Früh Probleme von Beginn an, ich konnte den Reifen nicht wirklich auf Temperatur bringen. Ich konnte nur vier ordentliche Runden fahren», gesteht der Spielberg-Regensieger und WM-sechster Brad Binder. «Das war mein großes Problem am Vormittag.»

«Das FP2 lief dann deutlich besser», erklärte Binder, der in der WM nur 10 Punkte hinter Miller liegt. «Ich habe mit den beiden harten Reifen begonnen und mich damit recht komfortabel gefühlt. Am Ende haben wir dann einen weichen Hinterreifen für den letzten Run genommen. Ich habe keine großen Beschwerden, muss mein Fahren noch ein wenig an die Piste anpassen. Wir werden sehen, was am Samstag dann möglich ist.»

Zu den technischen Details – Red Bull-KTM hat ein neues Chassis verwendet – sagt Binder: «Wir haben eine kleine Neuerung dabei. Es ist noch nicht sicher, ob es eine Verbesserung ist. Ich fühlte mich recht gut dabei, aber wir müssen noch ein wenig tiefer in die Daten schauen. Das Update brachte mir aber etwas mehr Kontakt mit dem Asphalt über den Hinterreifen. Und ich fühle mich ein wenig anders beim Richtungswechsel. Miguel und ich, wir haben beide die neue Chassis-Option in der Box.»

Binder grübelt noch: «Ich bin mir nicht sicher, ob der harte Vorderreifen auch für das Qualifying der beste Reifen ist. Ich habe meine beste Zeit mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Der weiche Compound ermöglicht etwas mehr Kurvenspeed.»

MotoGP Aragón, kombinierte Zeiten nach FP2 (10. September):

1. Miller, Ducati, 1:47,613 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,273 sec

3. Crutchlow, Yamaha, + 0,284

4. Zarco, Ducati, + 0,375

5. Martin, Ducati, + 0,410

6. Bagnaia, Ducati, + 0,419

7. Quartararo, Yamaha, + 0,421

8. Marc Márquez, Honda, + 0,435

9. Nakagami, Honda, + 0,444

10. Bastianini, Ducati, + 0,473

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,553

12. Rins, Suzuki, + 0,654

13. Binder, KTM, + 0,665

14. Alex Márquez, Honda, + 0,701

15. Petrucci, KTM, + 0,738

16. Marini, Ducati, + 0,843

17. Lecuona, KTM, + 0,913

18. Oliveira, KTM, + 1,010

19. Rossi, Yamaha, + 1,036

20. Viñales, Aprilia, + 1,142

21. Mir, Suzuki, + 1,273

22. Dixon, Yamaha, + 2,374

MotoGP Aragón, FP1 am 10. September:

1. Marc Márquez, Honda, 1:48,048

2. Mir, Suzuki, + 0,981 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,145

4. Alex Márquez, Honda, + 1,158

5. Miller, Ducati, +1,214

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,265

7. Zarco, Ducati, + 1,324

8. Quartararo, Yamaha, + 1,403

9. Nakagami, Honda, + 1,411 sec

10. Pol Espargaró, Honda, + 1,541

11. Bastianini, Ducati, + 1,604

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,622

13. Petrucci, KTM, + 1,693

14. Rins, Suzuki, + 1,736

15. Marini, Ducati, + 1,888

16. Lecuona, KTM, + 1,894

17. Martin, Ducati, + 1,899

18. Oliveira, KTM, + 1,916

19. Viñales, Aprilia, + 2,139

20. Rossi, Yamaha, + 2,251

21. Binder, KTM, + 2,305

22. Dixon, Yamaha, + 3,140