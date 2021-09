Joan Mir (Suzuki/21.): «Das Bike ist nervös!»

Der spanische MotoGP-Weltmeister Joan Mir grübelte am Freitagnachmittag im MotorLand Aragón über das Fahrverhalten seiner Suzuki.

Joan Mir landete am Freitagvormittag mit der Werks-Suzuki noch mit einer 1:49,0er-Rundenzeit auf Rang 2 hinter dem überragenden Marc Marquez. Am Nachmittag fiel der Weltmeister im FP2 bis auf Position 21 zurück. Mir kam nämlich nur auf eine Zeit von 1:48,886 min, das war nur 0,133 sec schneller als in der Früh. während sich der Rest des Feldes am Nachmittag deutlich steigern konnte. Teamkollege Rins zum Beispiel steigerte sich um 1,5 sec.

«Wir haben uns am Freitag sehr auf die Arbeit für das Rennen konzentriert», berichtet Joan Mir eher unaufgeregt. «Ich habe mich in FP1 dafür entschieden, einen Soft-Reifen zu verwenden. Meine Rundenzeit wurde dann aber gestrichen; mir hat dann auch eine Runde gefehlt.»

«Am Nachmittag waren die Verhältnisse dann etwas besser. Ich wollte einen Zeit-Angriff starten, aber ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich hatte beim ersten Run ein schlechtes Gefühl. Ich war mit dem harten Reifensatz zu langsam. Der Reifen hat nicht funktioniert. Wir brauche ein anderes Fenster, um den Reifen bei unserem Set-up zum Arbeiten zu bringen. Wir haben keinen zweiten Soft-Reifen riskiert, und für den Samstag haben wir gute Informationen.»

Der Suzuki-Star verrät: «Wir haben uns danach dafür entschieden, weiter für das Rennen zu arbeiten. Wir haben den Medium-Satz verwendet, das lief besser. Diesen Reifen verwenden auch etwa 60 Prozent der Fahrer, das Bike hat sich damit auch normal angefühlt und die Rundenzeiten waren konstant. Wir haben auch an der Verzögerung des Bikes gearbeitet, ich habe mich dabei noch nicht wirklich wohl gefühlt.»

Mir, der auf Jack Miller 1,273 Sekunden Rückstand verloren hat, gesteht: «Ich fühle mich nicht 100 Prozent wohl mit dem Motorrad, es verhält sich ein wenig nervös. Wir müssen das Bike etwas beruhigen, dann wird es besser laufen.»

MotoGP Aragón, kombinierte Zeiten nach FP2 (10. September):

1. Miller, Ducati, 1:47,613 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,273 sec

3. Crutchlow, Yamaha, + 0,284

4. Zarco, Ducati, + 0,375

5. Martin, Ducati, + 0,410

6. Bagnaia, Ducati, + 0,419

7. Quartararo, Yamaha, + 0,421

8. Marc Márquez, Honda, + 0,435

9. Nakagami, Honda, + 0,444

10. Bastianini, Ducati, + 0,473

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,553

12. Rins, Suzuki, + 0,654

13. Binder, KTM, + 0,665

14. Alex Márquez, Honda, + 0,701

15. Petrucci, KTM, + 0,738

16. Marini, Ducati, + 0,843

17. Lecuona, KTM, + 0,913

18. Oliveira, KTM, + 1,010

19. Rossi, Yamaha, + 1,036

20. Viñales, Aprilia, + 1,142

21. Mir, Suzuki, + 1,273

22. Dixon, Yamaha, + 2,374

MotoGP Aragón, FP1 am 10. September:

1. Marc Márquez, Honda, 1:48,048

2. Mir, Suzuki, + 0,981 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,145

4. Alex Márquez, Honda, + 1,158

5. Miller, Ducati, +1,214

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,265

7. Zarco, Ducati, + 1,324

8. Quartararo, Yamaha, + 1,403

9. Nakagami, Honda, + 1,411 sec

10. Pol Espargaró, Honda, + 1,541

11. Bastianini, Ducati, + 1,604

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,622

13. Petrucci, KTM, + 1,693

14. Rins, Suzuki, + 1,736

15. Marini, Ducati, + 1,888

16. Lecuona, KTM, + 1,894

17. Martin, Ducati, + 1,899

18. Oliveira, KTM, + 1,916

19. Viñales, Aprilia, + 2,139

20. Rossi, Yamaha, + 2,251

21. Binder, KTM, + 2,305

22. Dixon, Yamaha, + 3,140