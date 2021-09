MotoGP-Kalender 2021 bestätigt: US-GP in Texas bleibt

Der Motorradweltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und WM-Promoter Dorna Sports bestätigten am Samstag die endgültige Kalender-Version für die Motorrad-WM 2021.

Der Argentinien-GP stand schon ohne Termin da, nun ist fix, dass in dieser Saison kein Grand Prix in Las Termas de Río Hondo über die Bühne gehen wird. Die anhaltenden Corona-bedingten Einschränkungen und die Schäden an der Boxenstruktur nach dem Brand im März führten zu dieser Entscheidung.

Der «Red Bull US-GP» in Austin/Texas wird dagegen wie geplant am ersten Oktober-Wochenende (1. bis 3.10.) über die Bühne gehen. Das war an den vergangenen Tagen noch in Frage gestellt worden, weil die Covid-19-Infektionszahlen in Texas steigen und die Teams und Fahrer daher Sicherheitsbedenken wegen der im ganzen Bundesstaat nur 300 verfügbaren Betten auf den Intensivstationen in den Spitälern geäußert hatten.

Außerdem verfügt der zweite Misano-GP jetzt über einen offiziellen Namen: «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna».

Zudem wurden noch MotoGP-Testfahrten für den 18. und 19. November in Jerez angekündigt.

Der bestätigte MotoGP-Kalender 2021:

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Misano/I

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen