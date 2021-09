Brad Binder (KTM/12.): «Wir haben uns gesteigert»

Das MotoGP-Qualifying war noch die die Stärke des Südafrikaners Brad Binder. Diesmal schaffte der KTM-Star zwar den Sprung ins Q2, aber er hatte keinen neuen Soft-Reifen mehr.

Der 26-jährige Brad Binder schaffte gemeinsam mit Johann Zarco den Aufstieg vom Qualifying 1 zum Qualifying 2, er kam aber über den zwölften Startplatz nicht hinaus und verlor mit 1:47,932 min immerhin 1,610 sec auf die Bestzeit von Pecco Bagnaia.

«Ich bin froh, dass ich den Sprung in die Q2-Session geschafft habe», erklärte der Red Bull KTM-Werkspilot, dessen Bruder Darryn in der Moto3-Klasse auf dem besten Startplatz steht. «Aber leider hast du im Q2 nie die passenden Reifen, mit denen du eine gute Rundenzeit fahren kannst. Ich habe mich bemüht, mit den gebrauchten Reifen vom Q1 eine ordentliche Zeit zu erreichen. Am Ende habe ich hinten einen neuen Medium reingesteckt, aber wir hatten keinen neuen Soft-Compound für das Hinterrad. Und der Medium hatte natürlich weniger Grip als ein neuer Soft-Reifen.»

«Ich hatte wirklich Mühe, im Q2 irgendetwas zustande zu bringen», seufzte der Spielberg-2-Sieger und WM-Sechste, der im Schnitt im Rennen gegenüber dem Startplatz zehn Ränge wettmacht.

«Insgesamt kann ich mit dem Weekend bisher zufrieden sein. Aber happy bin ich mit dem 13. Startplatz nicht. Insgesamt haben wir aber einen Schritt nach vorne gemacht», meint Binder. «Ich bin gespannt, welches Ergebnis wir morgen im Rennen herausholen können.»

MotoGP, Aragón, Q2-Ergebnis (11. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,322 min

2. Miller, Ducati, 1:46,688 min, + 0,366 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:46,719, + 0,397

4. Marc Márquez, Honda, 1:46,736, + 0,414

5. Martin, Ducati, 1:46,878, + 0,556

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,883, + 0,561

7. Mir, Suzuki, 1:47,162, + 0,840

8. Pol Espargaró, Honda, 1:47,194, + 0,872

9. Bastianini, Ducati, 1:47,278, + 0,956

10. Zarco, Ducati, 1:47,288, + 0,966

11. Nakagami, Honda, 1:47,366, + 1,044

12. Binder, KTM, 1:47,932, + 1,610



Die weitere Startaufstellung:

13. Lecuona, KTM, 1:47,508

14. Alex Márquez, Honda, 1:47,542

15. Crutchlow, Yamaha, 1:47,613

16. Petrucci, KTM, 1:47,708

17. Marini, Ducati, 1:47,741

18. Oliveira, KTM, 1:47,750

19. Viñales, Aprilia, 1:47,764

20. Rins, Suzuki, 1:47,790

21. Rossi, Yamaha, 1:47,863

22. Dixon, Yamaha, 1:48,146