Marc Márquez (Honda/9.): «Wir brauchen hier Regen!»

Der achtfache Weltmeister Marc Márquez beendete den ersten MotoGP-Trainingstag von Misano auf Px und war auf nasser Piste glücklicher.

Marc Márquez platzierte sich am ersten Tag in Misano Adriatico mit der Werks-Honda am Vormittag auf P9, am Nachmittag auf nasser Strecke ließ er sich dann die zehntschnellste Zeit notieren, ohne dabei jedoch große Risiken einzugehen.

«Dieses Wochenende brauchen wir etwas Regen, das habe ich schon am Vormittag festgestellt, denn es war sehr fordernd und anstrengend auf trockener Piste», berichtet der achtfache Weltmeister. «Es gibt hier durch den neuen Asphalt sehr viel Grip, es ist anstrengend zu fahren mit der Schulter.»

Marquez räumt ein: «Wir sind auf nasser Piste etwas konkurrenzfähiger, aber haben auch da noch Probleme. Wir müssen auch hier noch etwas besser werden, normal sind wir hier stark.»

Der Spanier sprach dann auch noch detailliert über seinen Oberarm: «Im Konditionstraining arbeite ich mit den normalen Gewichten. Es ist der gleiche Plan, aber ich kann nicht den gesamten Plan durchziehen. Ich brauche nach einem Rennen meist zwei Tage Pause, die Muskeln tun da einfach noch weh. Wir werden bald versuchen, etwas intensiver an der Schulter arbeiten.»

«Ich habe einmal in der Woche den Physio bei mir zu Hause, Carlos ist in Madrid. Aber es geht um den letzten Schritt, wir müssen weiter analysieren. Wir müssen an die Schulter denken. Ich will mein altes Level erreichen.»

Zur Technik-Situation sagt Marquez: «Wir haben hier das gleiche Chassis, das ich auch schon in Aragon probiert habe. Hier ging es darum, es zu bestätigten. Wir hatten aber heute nur eine halbe trockene Session. Es ist Zeit, dass wir das tun. Wir arbeiten jetzt auf verschiedenen Pisten mit unterschiedlichen Grip-Levels, um für nächstes Jahr Entscheidungen zu treffen.»

MotoGP, Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895