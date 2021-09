Pecco Bagnaia (Ducati/3.): Chance auf nasser Piste

Aragón-MotoGP-Sieger Pecco Bagnaia schloss am Freitag in Misano nahtlos an seine Vorstellung von Spanien an.

Francesco «Pecco» Bagnaia fährt in Misano Adriatico sein eigentliches Heimrennen. Die Ranch er VR46-Academy liegt nur ca. 11 Kilometer im Hinterland der Piste und auch der Firmensitz von Ducati in Borgo Panigale bei Bologna ist nur eine gute Autostunde entfernt.

Bagnaia konnte am Freitag an der Adria in beiden Sessions an die Leistungen von Aragon anschließen. Auf trockener Piste am Vormittag fehlten dem gebürtigen Turiner nur 0,135 Sekunden auf die Sensations-Bestzeit des spanischen Aprilia-Neulings Maverick Vinales. Später – auf nassem Asphalt, klassierte er sich als Zweiter hinter seinem Markenkollegen Johann Zarco.

«Ich bin happy. Es ist immer nett, wenn man sich im FP1 gut fühlt – wie schon in Aragon», stellte Bagnaia fest. «Klar wäre es besser gewesen, auf trockener Piste noch mehr Runden zu fahren. Ich bevorzuge die trockene Strecke, aber wir sind bei beiden Verhältnissen stark.»

Der Lockenkopf sprudelte weiter: «Es ist großartig jetzt mit diesem ersten Sieg hierher zu kommen. Ich fahre auch einfach sehr gerne hier zu Hause in Misano, das kommt noch dazu.»

Was bekommt der Titelanwärter beim MotoGP-Test am Dienstag und Mittwoch hier zum Probieren? «Ich würde mit dieser Antwort gerne bis Montag warten, bis wir wissen, was wir testen müssen. Ich will noch nicht auf die Pläne schauen. Ich glaube, es gibt einige neue Dinge, die wir am Dienstag und Mittwoch erledigen werden müssen für das nächste Jahr.»

Zur Konkurrenz sagt Bagnaia: «Ich bin sicher, dass Fabio morgen und am Sonntag mit uns kämpfen wird. Fabio ist immer konkurrenzfähig. Wir haben jedoch hier eine gute Gelegenheit, denn es ist eine meiner bevorzugten Strecken. Sicher haben wir auch bei nasser Piste die Gelegenheit, die Lücke in der WM etwas zu mehr zu verringern, aber man macht auch leichter Fehler.»

Zur Erinnerung: Bagnaia liegt 53 Punkte hinter «El Diablo», fünf Rennen sind noch zu fahren.

MotoGP, Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895