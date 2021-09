Taka Nakagami (13.): «Wir brauchen große Änderungen»

Beim MotoGP-Heim-Event seines Teams in Misano sicherte sich der Japaner Taka Nakagami am ersten Trainingstag Position 13.

Takaaki Nakagami beendete die verregnete Nachmittags-Session in Misano Adriatico nur als 24. und letzter des Feldes. Am Vormittag – auf trockener Piste vor dem Regen – schaffte der Japaner die 13. Zeit, er verlor 0,7 Sekunden auf den überraschend starken Aprilia-Neuling Maverick Viñales.

«Auf nasser Piste war es für uns schwieriger. Es war am Freitag sehr schwer zu fahren. Mir fehlt etwas das Vertrauen in die Frontpartie», erklärt der erfahrene Mann aus Chiba. «Das Problem war das Vertrauen in den Vorderreifen. Der Grip am Heck war kein Thema.»

«Wenn ich fahre, ist das Gefühl in Bezug auf die Motorbremse kein Problem. Es geht tatsächlich mehr um das Vertrauen in die Front. Wir haben noch keine Lösung gefunden. Wir brauchen eine recht große Änderung», kündigte der 29-jährige Honda-Pilot an. «Ich muss mein Gefühl auf nasser Piste verbessern. Wir wissen an diesem Wochenende nicht, wie das Wetter sein wird. Wir müssen auch am Samstag für nasse Verhältnisse bereit sein.»

Zum neuen Asphalt sagt Nakagami: «An einigen Stellen, zum Beispiel aus der letzten Kurve heraus, sehen wir ein paar Bodenwellen, dort ist Wasser auf der Piste. Ähnlich ist es auch aus Kurve 8 heraus. Dort war es recht kritisch.»

Die Konsequenz für Taka: «Wir müssen das Bike aufrichten und auch das Gas zudrehen. Der Hinterreifen dreht stark durch und das Bike ist dann sehr instabil. Es dauert hier länger, bis der Belag auftrocknet. Wir könnten hier am Sonntag auch ein Flag-to-Flag-Rennen erleben.»

MotoGP, Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895