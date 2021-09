Fabio Quartararo: «Kann nichts gegen Ducati machen»

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo sicherte sich im MotoGP-Qualifying in Misano die dritte Startposition und spricht über seine Sorgen mit der wuchtigen Ducati-MotoGP-Armada.

Fabio Quartararo musste am Samstagnachmittag in Misano Adriatico den beiden Ducati-Werks-Assen Pecco Bagnaia und Jack Miller den Vortritt lassen. Den Franzosen auf der Werks-Yamaha M1 trennten am Ende 0,3 Sekunden von Polesitter und Aragon-Premieren-Sieger Bagnaia. Beim letzten Versuch ging Quartararo dann in Kurve 1 zu Boden.

«Der Plan war der selbe wie immer», knurrte Quartararo im Parc Fermé. «Wenn du die Pole-Position willst, dann versuchst du einfach alles!» Der WM-Leader bestätigt die Wahrnehmung aller Beobachter: «Für mich galt dann einfach – entweder die Pole oder gar nichts, das hab ich mir gedacht. Ich kann nichts gegen die Ducati machen.»

Der 22-jährige Südfranzose bekräftigt: «Die erste Reihe ist das Minimum-Ziel. Für das Rennen sind wir gut aufgestellt. Der Medium-Reifen funktioniert auch ganz gut. Ich hoffe, wir können im Rennen einen guten Job machen. Ich freue mich auch, dass die Fans endlich auch hier in Misano wieder dabei sein können.»

25.000 Zuschauer dürfen hier täglich an die Strecke.

Auch hinter Fabio Quartararo lauern mit Jorge Martin und Johann Zarco zwei weitere Desmosedici-Fahrer aus dem Pramac-Team.

Die Ausgangsposition für den Sonntag an der Adria: Quartararo startet mit 53 Punkten Vorsprung auf Bagnaia in das Rennen, wo den MotoGP-Künstlern eventuell sogar wie schon am Freitag Regen bevorsteht.

MotoGP-Ergebnis, Misano, Q2 (18. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,065 min

2. Miller, Ducati, + 0,249 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,302

4. Martin, Ducati, + 0,598

5. Zarco, Ducati, + 0,771

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,858

7. Marc Márquez, Honda, + 0,870

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,872

9. Rins, Suzuki, + 0,952

10. Viñales, Aprilia, + 1,056

11. Mir, Suzuki, + 1,361

12. Bastianini, Ducati, + 1,396

Die weitere Startaufstellung:

13. Nakagami, Honda, 1:32,210

14. Pirro, Ducati, 1:32,287

15. Marini, Ducati, 1:32,289

16. Morbidelli, Yamaha, 1:32,296

17. Binder, KTM, 1:32,427

18. Bradl, Honda, 1:32,439

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,476

20. Lecuona, KTM, 1:32,481

21. Oliveira, KTM, 1:32,821

22. Petrucci, KTM, 1:32,891

23. Rossi, Yamaha, 1:32,967

24. Dovizioso, Yamaha, 1:33,098