Pecco Bagnaia (Ducati): «Können mit Fabio mithalten»

Aragón-MotoGP-Sieger Pecco Bagnaia legte im Qualifying für sein Heimrennen in Misano mit der Pole in der MotoGP-Klasse gleich nochmals nach.

Francesco «Pecco» Bagnaia sicherte sich in Misano Adriatico mit einer Fabelrunde nach Aragón die nächste Pole-Position in der MotoGP-WM. Der Italiener aus der VR46-Academy von Großmeister Valentino Rossi (42) ließ sich eine 1:31,065 min notieren, legte damit die schnellste je in Misano gefahrene MotoGP-Runde hin.

«Ich fühle mich hier tatsächlich sehr wohl», bestätigte der gebürtige Turiner. «Seit Aragon fühle ich mit dem Bike wirklich perfekt – in allen Belangen. Wir haben an diesem Wochenende mit dem Motorrad etwas probiert. Vor allem in FP1 und FP2 mussten wir das Feeling erst finden – es hatte ja zu regnen begonnen, aber wir haben wirklich gut gearbeitet.»

Ducati-Motor-CEO Claudio Domenicali jubelte am Ende über eine Doppel-Pole von Bagnaia und dessen australischen Teamkollegen Jack Miller. Der Ausblick von Bagnaia auf das Rennen am Sonntag: «Fabio hat eine gute Pace für das Rennen, wir aber auch. Wir sind richtig konkurrenzfähig und wir können auch mit Fabio mithalten.»

Bagnaia, der Miller auf seiner Rekordrunde 0,24 Sekunden abknöpfte, könnte sich in Misano mit einem Sieg auf einer Ducati Desmosedici unsterblich machen.

Zur Erinnerung: Bereits im Vorjahr führte der 24-Jährige auf der Pramac-Ducati und schied nach einem Sturz in der Kurve 6 aus.

MotoGP-Ergebnis, Misano, Q2 (18. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,065 min

2. Miller, Ducati, + 0,249 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,302

4. Martin, Ducati, + 0,598

5. Zarco, Ducati, + 0,771

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,858

7. Marc Márquez, Honda, + 0,870

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,872

9. Rins, Suzuki, + 0,952

10. Viñales, Aprilia, + 1,056

11. Mir, Suzuki, + 1,361

12. Bastianini, Ducati, + 1,396

Die weitere Startaufstellung:

13. Nakagami, Honda, 1:32,210

14. Pirro, Ducati, 1:32,287

15. Marini, Ducati, 1:32,289

16. Morbidelli, Yamaha, 1:32,296

17. Binder, KTM, 1:32,427

18. Bradl, Honda, 1:32,439

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,476

20. Lecuona, KTM, 1:32,481

21. Oliveira, KTM, 1:32,821

22. Petrucci, KTM, 1:32,891

23. Rossi, Yamaha, 1:32,967

24. Dovizioso, Yamaha, 1:33,098