Misano: Heimsieg für Pecco Bagnaia, Punkte für Bradl

Ducati-Star Pecco Bagnaia hielt dem Druck von Fabio Quartararo stand und feierte beim «Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini» einen Heimsieg. MotoGP-Rookie Enea Bastianini stürmte erstmals aufs Podest.

Francesco «Pecco» Bagnaia fuhr in Misano zum zweiten Mal in Folge von der Pole los. Vor einer Woche in Aragón münzte der Ducati-Star die beste Startposition auch in seinen ersten MotoGP-Sieg um. Die große Party beim Heimspiel wollte ihm aber allen voran WM-Leader Fabio Quartararo verderben, der Yamaha-Werksfahrer stand neben Jack Miller auf Startplatz 3.



Dafür hoffte «El Diablo» darauf, dass der 4,266 km lange Kurs für die gesamten 27 Rennrunden trocken bleiben würde. Pünktlich zum Rennstart um 14 Uhr schienen sich die dunklen Wolken über dem Misano World Circuit dann tatsächlich wieder zu verziehen.

So lief das MotoGP-Rennen

Start: Bagnaia ging in Führung, dahinter schob sich Quartararo kurz auf Platz 2 nach vorne, aber Miller konterte in Kurve 3.



1. Runde: Bagnaia fährt davon, dahinter folgen Miller, Quartararo, Marc Márquez, Martin, Aleix Espargaró, Pol Espargaró und Alex Rins. Bradl auf P20.



2. Runde: Bagnaia hat schon einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde. Miller hängt seinerseits Quartararo ab, der Martin am Heck hängen hat.



3. Runde: Martin sorgt kurzzeitig für eine Dreifachführung für Ducati, der Yamaha-Star aber kontert in Kurve 4. Der Zweikampf zieht sich weiter – bis Martin stürzt!



4. Runde: Bagnaia führt 1,4 sec vor Miller, der seinerseits 1,1 sec Guthaben auf Quartararo hat. Auch hinter dem WM-Leader klafft eine Lücke von einer Sekunde auf Aleix Espargaró und Marc Márquez. Bastianini übernimmt Platz 6 von Pol Espargaró, der noch einen Platz an Rins verliert.



5. Runde: Aleix Espargaró geht in Kurve 8 weit, Márquez ist durch – und Bastianini schnappt sich den Aprilia-Piloten in Kurve 11 ebenfalls. Bradl liegt auf P18.



6. Runde: Die «Bestia» ist weiter auf dem Vormarsch: An Marc Márquez vorbei auf Platz 4! Rins löst Aleix Espargaró auf P6 ab.



7. Runde: An der Spitze ist Miller etwas schneller als Bagnaia, die Teamkollegen trennen aber noch eine Sekunde. 1,4 sec hinter dem Australier liegt Quartararo auf einem aktuell ungefährdeten dritten Platz. Joan Mir schnappt sich Pol Espargaró und damit Platz 8.



8. Runde: Miller geht in Kurve 13 weit, Quartararo ist ebenfalls etwas spät dran. Bagnaia hat damit ein Polster von 2,3 sec. Long-Lap-Penalty für Martin (Abkürzung in Kurve 1-2).



9. Runde: Bastianini (4.) ist der schnellste Mann im Feld. Rossi und Dovizioso liegen als 22. und 23. – abgesehen von Martin – am Ende des Feldes.



10. Runde: Bagnaia führt 2,7 sec vor Miller und 3,4 sec vor Quartararo.



11. Runde: Zwischen Quartararo und Bastianini liegen 2,5 sec. Marini muss auch einen Long-Lap-Penalty absolvieren (Abkürzung in Kurve 1-2).



12. Runde: Bradl rückt damit auf Rang 17 vor. Martin müsste noch einen Long-Lap-Penalty absolvieren, stellt seine Pramac-Ducati aber gleich in der Box ab.



13. Runde: Quartararo rückt immer näher an Miller heran. Bastianini – mit Márquez und Rins im Schlepptau – kommt nicht entscheidend näher.



14. Runde: Quartararo geht in Kurve 6 an Miller vorbei! Und Rins schnappt sich Marc Márquez. MotoGP-Rückkehrer Andrea Dovizioso (23.) bekommt wegen «track limits»-Vergehen einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



15. Runde: Der Vorsprung von Bagnaia schmilzt um ein paar Zehntel auf 2,4 sec. Lecuona stürzt in Kurve 4.



16. Runde: Bagnaia stellt den Abstand von 2,6 sec wieder her. Miller kommt nicht ganz mit dem Yamaha-Werksfahrer mti. Bastianini mit der schnellsten Runde, zwei Sekunden fehlen dem Rookie auf den Podestplatz.



17. Runde: Quartararo kommt wieder zwei Zehntel näher.



18. Runde: Rins (5.) stürzt in Kurve 1. Bastianini stürmt mit einer schnellsten Rennrunde nach der anderen heran und ist bis auf 0,4 sec dran an Miller!



19. Runde: Bastianini geht in Kurve 13 an Miller vorbei!



20. Runde: An der Spitze wird es ebenfalls spannend: Quartararo (im Vergleich zum Soft von Bagnaia mit Medium-Hinterreifen) liegt nur noch 1,3 sec zurück!



21. Runde: Pecco kann den Vorsprung wieder auf 1,4 sec ausbauen. Bastianini hängt 2,5 sec hinter dem Yamaha-Star zurück. Bradl liegt als 14. in den Punkterängen.



22. Runde: Der Vorsprung von Bagnaia schmilzt wieder – es sind nur noch 1,1 sec.



23. Runde: Fünf Runden vor Schluss und Quartararo ist näher dran denn je. Bastianini kommt nicht näher, aber er hat 3,5 sec Luft auf Miller (4.).



24. Runde: Quartararo schiebt sich bis auf 0,5 sec an Bagnaia heran. Der Ducati-Werksfahrer kann im dritten Sektor aber immer wieder kontern.



25. Runde: Der WM-Leader holt wieder zwei Zehntel heraus, zwei Runden vor Schluss trennen die Top-2 nur noch 0,3 sec!



26. Runde: Quartararo hat Bagnaia im Visier, ist aber nicht nahe genug dran, um ein Manöver zu versuchen.



Letzte Runde: Bagnaia hält dem Druck stand und gibt Quartararo keine Chance mehr: Es ist der zweite Sieg in Folge für den Italiener, noch dazu vor heimischer Kulisse. Bastianini bejubelt sein erstes MotoGP-Podest.

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, Ducati, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)