Taramasso (Michelin): Neue Karkasse im Misano-Test

Bei den zweitägigen Testfahrten in Misano stand für die MotoGP-Asse in dieser Woche auch ein neuer Michelin-Hinterreifen auf dem Testplan. Piero Taramasso mit den Hintergründen.

«Wir haben eine neue Karkasse für den Hinterreifen. Diesen Reifen haben wir schon in Katar und Barcelona getestet und jetzt in Misano erneut», erklärte Michelin-Zweirad-Manager Piero Taramasso zum Misano-Test. «Damit verfolgen wir das Ziel, dass sich der Reifen besser erwärmt, in den ersten drei bis vier Runden. Danach entspricht die Performance der Standard-Spezifikation. Die Testergebnisse sind bisher gut, wir sind auf dem richtigen Weg.»

«Es hilft dabei, die harte Reifenmischung einfacher auf Temperatur zu bekommen», erläuterte Taramasso den wesentlichen Vorteil. «Es geht um die Konstruktion des Hinterreifens. Auswirkungen auf die Balance und die Geometrie werden sich keine ergeben, es ist nur ein Feintuning der aktuellen Karkasse, um die Performance in den ersten drei Runden zu verbessern.»

Wann könnte die neue Karkasse auch an den Rennwochenenden zur Verfügung stehen? «2022 ist ein bisschen früh, weil wir noch mehr Tests durchführen muss und zudem positive Rückmeldungen von allen Teams und Fahrern brauchen. Das ist der schwierigste Aspekt. Daher brauchen wir mehr Zeit. Von der Produktion her können wir es sehr schnell umsetzen», so der Zweiradmanager des französischen Reifenlieferanten.

Beim Jerez-Test am 18. und 19. November soll die neue Hinterreifen-Konstruktion erneut einem Testlauf unterzogen werden. «Um besser zu verstehen, wie es sich die harte Mischung bei kalten Bedingungen verhält», so Taramasso.

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 22.9.

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,123

4. Nakagami, Honda, + 0,151

5. Miller, Ducati, + 0,214

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,342

7. Quartararo, Yamaha, + 0,375

8. Viñales, Aprilia, + 0,418

9. Oliveira, KTM, + 0,552

10. Marc Márquez, Honda, + 0,567

11. Marini, Ducati, + 0,572

12. Binder, KTM, + 0,591

13. Alex Márquez, Honda, + 0,675

14. Pirro, Ducati, + 0,747

15. Rins, Suzuki, + 0,768

16. Martin, Ducati, + 0,828

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,051

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,246

19. Rossi, Yamaha, + 1,258

20. Pedrosa, KTM, + 1,375

21. Bastianini, Ducati, + 1,391

22. Raul Fernandez, KTM, + 2,404

23. Savadori, Aprilia, + 2,459

24. Guintoli, Suzuki, + 2,557

25. Gardner, KTM, + 3,057

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 21.9.

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Bradl, Honda, + 2,756

25. Savadori, Aprilia, + 2,973