Petrucci bei Dakar auf KTM – Lecuona auf SBK-Honda

Trotz respektabler Ergebnisse fanden Danilo Petrucci und Iker Lecuona keinen Platz in der MotoGP-WM 2022. Inzwischen haben sie sich für neue Aufgabengebiete entschieden.

Das KTM Tech3 Factory Team tritt nächstes Jahr in der MotoGP-Weltmeisterschaft mit den vielversprechenden Moto2-Aufsteigern Remy Gardner und Raúl Fernández an. Deshalb ist kein Platz mehr für Danilo Petrucci (Platz 5 in Le Mans) und Iker Lecuona (Platz 6 beim 2. Spielberg-GP).

Aber inzwischen haben beide Fahrer eine klare Vorstellung von der Zukunft: Petrucci wird die Dakar-Rallye 2022 im Red Bull KTM Factory Team als Teamkollege der Stars Toby Price (Dakar-Sieger 2016 und 2019), Matthias Walkner (Dakar-Sieger 2018) und Kevin Benavides (Dakar-Sieger 2021) bestreiten.

Petrucci hat also drei Rallye-Superstars als Teamkollegen. Er soll aber im ersten Jahr nur lernen, es gibt keinen Erfolgsdruck. Bisher hat «Petrux» erstz eine Rallye bestritten, im vergangenen Winter in Italien, sie ging über drei Tage, er gewann.

Als der KTM-Firmenchef Stefan Pierer dem Italiener beim Steiermark-GP (6. bis 8. August) offenbarte, dass er bei Tech3-KTM keinen Platz mehr haben wird, weil sich immer Sommer auch der 20-jährige Fernández zum Aufstieg entschloss, bot er Petrucci gleichzeitig einen Dakar-Werksvertrag an. Außerdem soll der 30-jährige Römer als Markenbotschafter in Italien für KTM die Werbetrommel rühren.

Petrucci hielt das Angebot zuerst für einen Scherz. Nachdem SPEEDWEEK.com diese Neuigkeit nach dem Spielberg-GP exklusiv kundgetan hatte, zweifelte Petrucci immer noch an der Ernsthaftigkeit des Angebots. Bis ihm Motorsport-Direktor Pit Beirer am Telefon versicherte, der Plan seit durchaus ernst gemeint.

Beim Misano-GP trafen sich Beirer, Petrucci und Petrucci-Manager Alberto Vergani nach dem FP1 am Freitag zu konkreten Gesprächen. Dabei wurde die Zusammenarbeit für die Dakar-Rallye fix vereinbart.

«In der MotoGP sind alle Plätze besetzt. In der Superbike-WM ist bei den starken Teams auch ein Platz mehr verfügbar», erklärte Vergani im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und Danilo hat schon im August entschieden, dass er bei KTM bleiben will.

«Ich muss also Rallye-Neuling wieder zurück auf die Schulbank und mich mit Roadbook und der GPS-Navigation befassen», erklärte Petrucci. «Dazu muss ich das umfangreiche Reglement im Detail studieren. Ich werde deshalb im November einige Tage bei KTM-Dakar-Teamchef Jordi Viladoms in Barcelona verbringen.»

Nach dem Dakar-Debüt wird besprochen, ob Petruccis Rallye-Karriere Sinn macht und Zukunft hat. Eventuell kann er sich widrigenfalls bei KTM als MotoGP-Ersatzfahrer bereithalten – oder wie Andrea Dovizioso 2021 auf neue Gelegenheiten warten.

Auch für den erst 21-jährigen Iker Lecuona, der in Spielberg, Silverstone und Aragón die Plätze 6, 7 und 11 sicherstellte, ist die Zukunft gesichert. Er und Moto2-Pilot Xavi Vierge übernehmen im Honda-Superbike-Werksteam die Plätze von Álvaro Bautista und Leon Haslam.