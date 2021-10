Texas-GP: Eine Gedenkminute für Dean Berta Viñales

Dean Berta Viñales: Forever in our Hearts, steht auf dem Schild

Alle Mitglieder der GP-Teams versammelten sich gestern am späten Abend mitteleuropäischer Zeit, um des verstorbenen Dean Berta Viñales zu gedenken.

Am Donnerstag kam beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» das gesamte MotoGP-Fahrerlager zusammen, um eine Schweigeminute für den Supersport-300-WM-Piloten Dean Berta Viñales abzuhalten, der am vergangenen Samstag unter dramatischen Umständen in Jerez ums Leben gekommen ist. Er stürzte in Runde 11 zwischen den Kurven 1 und 2 und wurde von nachfolgenden Piloten überfahren.

Unterhalb des Siegerpodest am Circuit of the Americas (COTA) nahmen nicht nur der tief betroffene Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, IRTA-Präsident Hervé Poncharal und die Fahrer aller GP-Klassen Aufstellung, sondern auch alle andern Teammitglieder, Manager und weitere Mitglieder der «MotoGP bubble».

Der aufstrebende Dean Berta Viñales, der 15-jährige Cousin von Maverick Viñales, wird der GP-Familie lange in Erinnerung bleiben.