Marc Márquez (3.): «Bisher war ich im Quali schwach»

Marc Márquez qualifizierte sich auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas erstmals in diesem Jahr für die «Front Row».

Aus der achten Pole-Position beim achten Auftritt auf dem Circuit of the Americas (COTA) wurde nichts. Marc Márquez musste sich am Samstag im Qualifying 2 mit Platz 3 hinter Pecco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartataro (Yamaha) begnügen, die in der WM-Tabelle auf den Plätzen 2 und 1 liegen. Übrigens: Es war die vierte Pole-Position von Bagnaia in diesem Jahr, die dritte jetzt hintereinander, die erste gelang ihm beim ersten Katar-GP am 28. März.

Doch der 28-jährige Repsol-Honda-Star war trotzdem völlig zufrieden. «Das ist wie eine Pole-Position für mich», seufzte er atemlos nach der «time attack» auf der 5,5 km langen Piste mit ihren 20 Kurven.

«Das ist meine erste Front-Row in dieser Saison», betonte Marc. «Das Qualifying war bisher in diesem Jahr immer mein Schwachpunkt. Bisher habe ich über eine einzelne Runde immer sehr viel Mühe gehabt. Aber heute in der Früh im FP3 war ich mit gebrauchten Reifen gut dabei. Nachher habe ich mit neuen Reifen den vierten Platz erzielt. Mein Ziel war ein Startplatz in der zweiten Reihe. Jetzt ist es im Quali sogar besser gelaufen. Deshalb bin ich happy.»

«Jetzt muss ich mich bemühen, am Sonntag im Rennen die Reifen gut zu managen. Außerdem muss ich mit meiner Energie haushalten, denn diese Rennstrecke stellt körperlich hohe Ansprüche.»

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (2. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 2:02,781 min

2. Quartararo, Yamaha, 2:03,129 min, + 0,348 sec

3. Marc Márquez, Honda, 2:03,209, + 0,428

4. Martin, Ducati, 2:03,278, + 0,497

5. Nakagami, Honda, 2:03,292, + 0,511

6. Zarco, Ducati, 2:03,379, + 0,598

7. Rins, Suzuki, 2:03,453, + 0,672

8. Mir, Suzuki, 2:03,528, + 0,747

9. Marini, Ducati, 2:03,546, + 0,765

10. Miller, Ducati, 2:03,720, + 0,939

11. Binder, KTM, 2:03,781, + 1,000

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,875, + 1,094



Die weitere Startaufstellung:

13. Morbidelli, Yamaha, 2:03,872 min

14. Dovizioso, Yamaha, 2:04,044

15. Alex Márquez, Honda, 2:04,100

16. Bastianini, Ducati, 2:04,118

17. Lecuona, KTM, 2:04,324

18. Oliveira, KTM, 2:04,392

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:04,419

20. Rossi, Yamaha, 2:04,699

21. Petrucci, KTM, 2:04,829