Danilo Petrucci: «Hätte im normalen Leben aufgegeben»

Danilo Petrucci ist mit 1,81 m Körpergröße einer der größten Piloten im MotoGP-Feld. Dieser Umstand bereitet dem Tech3-KTM-Piloten oft Probleme, besonders auf physisch anspruchsvollen Strecken sieht er sich im Nachteil.

Tech3-KTM-Pilot Danilo Petrucci bringt bei 1,81 Metern Körpergröße knapp 80 Kilogramm auf die Waage und ist damit der schwerste Pilot im MotoGP-Feld. Nur Valentino Rossi (1,81 Meter) und dessen jüngerer Bruder Luca Marini (1,84 Meter) bringen es auf derartige Körpermaße.

Was der Traum eines jeden Models ist, ist für den 30-jährigen Rennfahrer ein Albtraum, da er sich auf der KTM RC16 zurechtfalten muss. «Aufgrund meiner Größe habe ich im Vergleich zu den anderen Fahrern ein längeres Motorrad, was sich beim Turning in engen Kurven als Nachteil erweist», erklärte Petrux.

Doch nicht nur in Hinblick auf das Set-up schränkt den Italiener seine Körpergröße ein. Besonders auf der physisch anspruchsvollen Strecke in Austin kämpfte er mit den Konsequenzen seiner Maße: «Bisher hatte ich diese Saison keine Probleme mit dem Rücken. Aber in Austin plagten mich starke Rückenschmerzen. Wenn das geschieht, kann ich mich auf dem Bike nicht mehr richtig bewegen. Aufgrund meines höheren Gewichts ist mein Bike sehr steif eingestellt, dadurch spüre ich jede Bodenwelle umso stärker», klagte der 30-Jährige sein Leid.

«Je langsamer man ist, desto mehr spürt man auf dem Motorrad, wenn etwas nicht stimmt. Im normalen Leben hätte ich in so einer Situation aufgegeben. Aber auf dem Bike ist das anders. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, es war wie beim Laufen, wenn die Beine aufgeben. Doch im Alltag gerät man nicht in so extreme Situationen. Nur in der MotoGP lernt man, über das eigene Limit hinauszugehen.»

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.