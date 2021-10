Red Bull Ring: Österreich-GP 2022 mit neuem Layout

Der Österreich-GP am Spielberg

Im kommenden Jahr gastierte der MotoGP-Tross von 19. bis 21. August auf dem Spielberg. Dann erleben die Fans den Red Bull Ring mit einem spektakulären neuen Streckenlayout. Tickets sind schon erhältlich.

Der MotoGP-Kalender 2022 ist fixiert. Am Donnerstag hat die Dorna die nächste Welttournee der Motorrad-Stars mit 21 Rennen verkündet. Der «Motorrad Grand Prix von Österreich» auf dem Red Bull Ring findet wieder traditionell im August statt. Das 14. Rennwochenende – mitten in der heißen Phase der Weltmeisterschaft – steigt von 19. bis 21. August am Spielberg.

Premiere für neues Red Bull Ring-Layout

2022 wartet auf die Zweirad-Fans und auf die Fahrer eine Premiere am Red Bull Ring: Zum ersten Mal kommt eine neue spektakuläre Layout-Variante zum Einsatz. Im Bereich der zweiten Kurve wird die Bergauf-Passage im Nordwesten der österreichischen Grand-Prix-Strecke zu einer Schikane umgestaltet. Die neue Streckenführung hat den Charakter einer schnellen Doppelkurve. Damit ist vor allem bei der MotoGP noch mehr Spannung mit Extra-Überholmanövern garantiert.

Baustart im November

Vorrangig ist die zusätzliche Layout-Variante auf Renn-Bikes und die MotoGP ausgerichtet, kann bei Auto-Rennserien aber ebenso zum Einsatz kommen. Die bisherige Streckenführung bleibt erhalten und die Kurvenbezeichnungen ändern sich nicht. Der Red Bull Ring besteht weiterhin aus zehn Kurven und wird nach dem Umbau in zwei Varianten verfügbar sein. In der Formel 1 wird auch künftig ohne Schikane gefahren. Die Baumaßnahmen beginnen im November, damit der Spielberg mit dem neuen Layout in die Motorsport-Saison 2022 starten kann.

Tickets für das perfekte MotoGP-Wochenende

Auf dem Red Bull Ring genießen die Fans zwischen den Sessions der besten Motorrad-Rennfahrer der Welt ein umfangreiches Rahmenprogramm. In der «Spielberg MotoGP Bike City» ist Unterhaltung mit Live-Acts und Stunt-Shows garantiert. Außerdem zeigen die Flying Bulls hoch über dem Rennasphalt atemberaubende Air Displays. Tickets für das nächste Zweirad-Volksfest im Herzen der Steiermark von 19. bis 21. August 2022 auf dem Red Bull Ring gibt es unter www.redbullring.com.

Der provisorische GP-Kalender 2022 (Stand 7.10.2021)

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien**

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen

** Strecke noch nicht homologiert