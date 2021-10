Zusätzliche Tickets für Rossis Misano-Abschiedsparty

Die MotoGP-Abschiedstournee von Yamaha-Star Valentino Rossi neigt sich dem Ende zu: In zwei Wochen wird der neunfache Weltmeister in Misano seinen letzten Heim-GP bestreiten.

Das jüngste Regierungsdekret aus Rom, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, macht es möglich: Der Misano World Circuit darf beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» von 22. bis 24. Oktober 35.000 Personen pro Tag einlassen. Das sind 10.000 mehr als die Corona-bedingten Regeln ursprünglich erlaubten.

Damit könne man auf die große Nachfrage für den Renntag reagieren, freuten sich die Verantwortlichen in Misano und teilten am Freitag mit, dass ab sofort zusätzlichen Karten für verschiedene Tribünen verfügbar sind, vor allem auf den Haupttribünen A, B und C.



Unverändert bleibt nach aktuellem Stand: Zugangsvoraussetzung ist der sogenannte «Green Pass» (geimpft, getestet oder genesen), Stehplätze wird es keine geben.

Drei MotoGP-Rennen blieben Valentino Rossi noch, dann stellt sich der werdende Vater neuen Herausforderungen. Schon beim ersten Misano-GP im September sorgten seine vielen Anhänger für ein gelbes Farbenmeer.



«Nach der Zieldurchfahrt war es großartig mit all den Fans, das war ein emotionaler Moment», schwärmte der 115-fache GP-Sieger anschließend. «Die letzte Runde war wirklich fantastisch, ich kann all meinen Fans nur Danke sagen. In meiner langen Karriere, auch in den schwierigen Momenten, war die Unterstützung immer unglaublich. Das berührt einen. Es tut mir leid, weil ich gerne konkurrenzfähiger wäre, ich würde gerne um die Plätze weiter vorne kämpfen… Ich gebe aber alles.»

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.