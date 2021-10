Rossi-Fans aufgepasst: Persönliche Worte für Vale

Die beeindruckende MotoGP-Karriere von Valentino Rossi neigt sich dem Ende zu. Zum Abschied sammelt WM-Promoter Dorna unter dem Motto «Grazie Vale» nun persönliche Nachrichten der Fans.

Drei Rennen stehen noch im Kalender, dann geht die außergewöhnliche Karriere von Valentino Rossi nach 26 Jahren in der Motorrad-WM zu Ende. Der letzte Grand Prix des neunfachen Weltmeisters außerhalb Europas ist bereits Geschichte, sein letztes Heimspiel als MotoGP-Pilot folgt in knapp zwei Wochen beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna». Täglich 35.000 Fans sind für die gelbe Party in Misano zugelassen.



Am 7. und 14. November geht die Saison und damit Rossis Abschiedstournee schließlich in Portimão und Valencia zu Ende.

Die Dorna ruft jetzt schon auf den sozialen Netzwerken alle eingefleischten Rossi-Fans dazu auf, persönliche Abschiedsworte an den 42-jährigen Superstar zu richten und zu beschreiben, was sie mit dem 115-fachen GP-Sieger verbinden: «Helft uns, ‚Grazie Vale zu sagen, indem ihr ein Video mit eurer Nachricht an grazievale@motogp.com schickt!»



Das gewünschte Bildformat ist 16:9, Einsendeschluss ist der Freitag, 29. Oktober.

Die Bilanz von Valentino Rossi in der Motorrad-WM:

1996: WM-9. auf Aprilia 125, 111 Punkte, ein GP-Sieg

1997: WM-1. auf Aprilia 125, 321 Punkte, elf Siege

1998: WM-2. auf Aprilia 250, 201 Punkte, fünf Siege

1999: WM-1. auf Aprilia 250, 309 Punkte, neun Siege

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei Siege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 241 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-6. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg

2021 nach 15 von 18 GP: WM-21. auf Yamaha 1000, 29 Punkte, kein Sieg