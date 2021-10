Valentino Rossi: Nicht bereit für den MotoGP-Abschied

Die außergewöhnliche MotoGP-Karriere von Valentino Rossi geht in großen Schritten dem Ende zu. Das trifft nicht nur viele Fans, auch der Yamaha-Star selbst hat mit seinen Gefühlen zu kämpfen.

Nach 26 Jahren in der Motorrad-WM stehen für Valentino Rossi nur noch drei weitere Grand Prix als Rennfahrer im Kalender: Sein letztes Heimspiel als MotoGP-Pilot folgt in zehn Tagen beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» in Misano. Am 7. und 14. November geht die Saison und damit Rossis Abschiedstournee schließlich in Portimão und Valencia zu Ende.

«Ich habe ein bisschen Panik bekommen, wenn ich an Valencia denke. Ich glaube, ich bin nicht bereit für den Moment, in dem ich kein MotoGP-Fahrer mehr bin», gestand der 42-jährige Superstar der Szene, der seinen Rücktritt schon am 5. August und damit vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte angekündigt hatte, nun im Interview mit DAZN Spanien.

«In Österreich, nachdem ich es bekannt gegeben hatte, hatten meine Worte noch keine großen Auswirkungen auf mich. Jetzt aber ist es anders, weil mein Leben von dem Moment an anders sein wird», ist sich der neunfache Weltmeister und 115-fache GP-Sieger bewusst. «Seit 15 Jahren wird über meinen Rücktritt geredet, aber ich habe mich nie groß darum gekümmert.»

«Es wird nicht einfach, aber ich glaube, es kann trotzdem ein schöner Moment sein», blickt der «Dottore» mit gemischten Gefühlen auf das Saisonfinale voraus.

Die Bilanz von Valentino Rossi in der Motorrad-WM:

1996: WM-9. auf Aprilia 125, 111 Punkte, ein GP-Sieg

1997: WM-1. auf Aprilia 125, 321 Punkte, elf Siege

1998: WM-2. auf Aprilia 250, 201 Punkte, fünf Siege

1999: WM-1. auf Aprilia 250, 309 Punkte, neun Siege

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei Siege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 241 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-6. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg

2021 nach 15 von 18 GP: WM-21. auf Yamaha 1000, 29 Punkte, kein Sieg