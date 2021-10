Valentino Rossi: «Das wird ein besonderes Rennen»

Yamaha-Star Valentino Rossi (42) wird im Rahmen seiner MotoGP-Abschiedstournee am kommenden Wochenende in Misano ein letztes Mal vor seinem Heimpublikum auftreten.

«Es war gut, diese zwei rennfreien Wochen zu haben. Rund um die Reise in die Vereinigten Staaten, wo wir ein sehr anstrengendes Rennen hatten, waren wir zuletzt gut beschäftigt», erinnerte Valentino Rossi an den «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin/Texas, wo er als 15. gerade einmal einen WM-Punkt holte. «Ich habe zu Hause hart trainiert, um sicherzustellen, dass wir diese letzten drei Rennen der Saison in der bestmöglichen körperlichen Verfassung bestreiten», blickte der WM-21. nach vorne.

Es sind natürlich nicht nur die letzten drei Rennen der Saison, sondern die letzten drei Grand Prix in der 26-jährigen WM-Karriere des neunfachen Weltmeisters und 115-fachen GP-Siegers. Am kommenden Wochenende wird der «Dottore» ein letztes Mal vor seinem Heimpublikum ein MotoGP-Rennen bestreiten, 35.000 Zuschauer pro Tag sind zugelassen. «Schon das erste Rennen in Misano war ein sehr emotionaler Moment für mich, natürlich wird das jetzt zu Hause ein besonderes Rennen werden», ist er sich bewusst. «Ich hoffe, die italienischen Fans können es genießen.»

«Dieses zweite Rennen in Misano wird härter sein als das erste, weil es sehr wahrscheinlich kühler sein wird als vor einem Monat», ergänzte der 42-jährige Italiener, der keine 14 km vom «Misano World Circuit Marco Simoncelli» entfernt zu Hause ist. «Wir müssen arbeiten, unser Bestes geben, versuchen ein bisschen schneller zu sein als in den vergangenen Rennen und ein bisschen Feintuning am Set-up betreiben, um konkurrenzfähiger zu sein.»



Zur Erinnerung: Den ersten Misano-GP am 19. September beendete Rossi als 17. außerhalb der Punkteränge.

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.