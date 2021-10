Zeitplan Emilia Romagna-GP: Wird ein Champion gekürt?

Pecco Bagnaia vor Fabio Quartararo: In der MotoGP-Tabelle ist es umgekehrt

Noch ein rennfreies Wochenende müssen die Fans überbrücken, dann steht der zweite Misano-GP der MotoGP-Saison 2021 an. Dann könnte nicht nur in der Königsklasse der Weltmeister gekürt werden.

Der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» liegt nur knapp 14 km von Tavullia entfernt, dem Heimatort des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi. Bei seinem letzten Heimrennen als MotoGP-Pilot werden die gelben «tifosi» ihren Helden noch einmal hochleben lassen – laut jüngstem Dekret der italienischen Regierung sind auf den Tribünen bis zu 35.000 Fans täglich zugelassen, das sind 10.000 mehr als noch beim ersten Misano-GP im September.

Nach der Überseereise nach Austin/Texas geht es für den Tross der Motorrad-WM also zurück auf die 4,226 km lange GP-Strecke unweit der Adriaküste, die zehn Rechts- und sechs Linkskurven aufweist. Am 19. September feierte dort Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia vor heimischer Kulisse seinen zweiten MotoGP-Sieg, am nächsten Wochenende kann sich dort allerdings Yamaha-Star Fabio Quartararo frühzeitig zum Weltmeister küren. Die beiden trennen drei Rennen vor Schluss 52 Punkte.

Schaut man weiter zurück, weist Marc Márquez die beste Bilanz auf: Der Repsol-Honda-Star steht bei sechs Siegen (einmal 125er-Klasse, zweimal Moto2 und dreimal MotoGP) in Misano, das schon in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ein GP-Austragungsort war und schließlich 2007 wieder als fixer Bestandteil in den Motorrad-WM-Kalender zurückkehrte.

Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Pedro Acosta könnte sich auch schon beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» den Moto3-Titel sichern. Er muss dafür allerdings seinem ersten Verfolger Dennis Foggia (Leopard Honda) weitere 21 Zähler abnehmen und gleichzeitig darauf achten, dass GASGAS-Werksfahrer Sergio Garcia keinen Punkt gutmacht.

Alles wieder offen ist dagegn in der mittleren Klasse der Motorrad-WM: Nach dem ersten Fehltritt von Remy Gardner, der in Austin stürzte, liegt der Sohn von 500-ccm-Weltmeister Wayne Gardner nur noch neun Punkte vor seinem Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez. Der zog mit sieben Saisonsiegen im Moto2-Rookie-Jahr zuletzt in Austin mit Marc Márquez gleich.

Der Zeitplan für den Emilia Romagna-GP 2021 in Misano:

Freitag, 22. Oktober 2021

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 23. Oktober 2021

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 24. Oktober 2021

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)