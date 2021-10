Valentino Rossi: Abschied an Motorradmesse in Mailand

Yamaha wird an der Motorradmesse Mailand die gemeinsame Geschichte der Marke mit Valentino Rossi zelebrieren. Es dürfte ein emotionaler Abschied werden.

Am Donnerstagnachmittag 25. November können Fans und Rennsport-Enthusiasten ihren Helden Valentino Rossi begrüssen am Event «One more Lap» in der MotoLive Arena in der internationalen Motorradmesse von Mailand.

Yamaha will an diesem Event die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rossi feiern. One more Lap bedeutet, dass Rossi auf der Outdoor-Rennstrecke der MotoLive Arena eine Ehrenrunde fahren wird. Es soll eine Gelegenheit sein, all die grossen, emotionalen Momente der 16-jährigen Zusammenarbeit von «The Doctor» mit Yamaha nochmals aufleben zu lassen.

Rossis erster Live-Auftritt an der Motorradmesse Mailand findet nur wenige Tage nach dem letzten Rennen der MotoGP-Saison 2021 statt, dem letzten Rennen des neunfachen Weltmeisters vor seinem Rücktritt als aktiver Fahrer.

Der Zutritt zur MotoLive Arena ist wegen der geltenden Coronaregeln nur einer limitierten Anzahl Zuschauer zugelassen. Die kostenlosen Tickets für das Event «One more Lap» können in Kürze auf der Homepage der Motorradmesse Mailand reserviert werden. Ein genauer Zeitpunkt wird nicht genannt.

https://www.eicma.it/it/one_more_lap