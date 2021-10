Miguel Oliveira (KTM/5.): Doppelter Crew-Chief-Job

Der Portugiese Miguel Oliveira war am Samstag im MotoGP-Qualifying von Misano mit Startplatz 5 bester KTM-Fahrer und erklärt seinen klugen Griff aus dem FP4.

Als bester KTM-Fahrer wird Miguel Oliveira das MotoGP-Rennen am Sonntag von Startplatz 5 aus in Angriff nehmen. Der 26-jährige Portugiese büßte mit seiner KTM RC16 0,4 Sekunden auf die Bestzeit von Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) ein.

«Sicher waren die Verhältnisse nicht perfekt, das hat alles irgendwie schwieriger gemacht», meinte Oliveira, der auch seinen Kniff verriet: «Wir haben in FP4 im Quali-Modus einige schnelle Runden gedreht. Das war der Schlüssel, um zu verstehen, was das Qualifying dann bringen würde.»

«Das Qualifying war dann gut. Ich hatte keine großen Rutscher oder Warnungen, habe Druck gemacht und hatte eine gute Pace», erklärte Oliveira, der phasenweise sogar auf P3 platziert war. «Mit P5 bin ich zufrieden. Klar bin ich auch happy, wieder in so einer soliden Position in das Rennen gehen zu können und auch, dass wir das ganze Wochenende in diesem Bereich waren.»

Oliveira hat in der Red Bull-KTM-Box übrigens Guy Coulon an seiner Seite, da sein angestammter neuseeländischer Crew-Chief Paul Trevathan nach Austin positiv auf Covid-19 getestet worden war und daher nicht in Italien sein kann. «Ich kenne Guy bereits, so war es recht normal. Paul ist zudem immer per Video zugeschaltet. Man kann sagen, es ist diesmal ein Zwei-Crew-Chief-Job. Das ganze Zusammenspiel funktioniert und macht die Truppe auch wieder happy.»

MotoGP-Ergebnis Misano, Q2 (23. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,045 min

2. Miller, Ducati, 1:33,070 min, + 0,025 sec

3. Marini, Ducati, 1:33,130, + 0,085

4. Pol Espargaró, Honda, 1:33,313, + 0,268

5. Oliveira, KTM, 1:33,439, + 0,394

6. Morbidelli, Yamaha, 1:33,526, + 0,481

7. Marc Márquez, Honda, 1:33,850, + 0,805

8. Lecuona, KTM, 1:33,893, + 0,848

9. Petrucci, KTM, 1:34,140, + 1,095

10. Zarco, Ducati, 1:34,687, + 1,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:34,963, + 1,918

12. Martin, Ducati, 2:24,631, + 51,586



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:34,418

14. Alex Márquez, Honda, 1;34,454

15. Quartararo, Yamaha, 1:34,476

16. Bastianini, Ducati, 1:35,236

17. Nakagami, Honda, 1:35,641

18. Mir, Suzuki, 1:35,683

19. Viñales, Aprilia, 1:35,835

20. Binder, KTM, 1:36,478

21. Dovizioso, Yamaha, 1:36,639

22. Pirro, Ducati, 1:37,880

23. Rossi, Yamaha, 1:38,261