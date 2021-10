Misano, FP3: Zarco vorne, Bagnaia & Quartararo in Q1

Ein Ducati-Trio führt die MotoGP-Zeitenliste beim zweiten Misano-GP nach FP3 ein, allerdings ist ausgerechnet Francesco Bagnaia nicht dabei. WM-Leader Fabio Quartararo schaffte es ebenfalls nicht in die Top-10.

Wie schon am Freitag war der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» am Samstagvormittag nass. Regenspezialist Lorenzo Savadori, nach FP2 als Siebter in den Top-10, stürzte schon nach fünf Minuten in Kurve 1. Der Aprilia-Pilot brach sich laut Informationen von Sky Sport das Schlüsselbein, sein Wildcard-Wochenende ist damit frühzeitig vorbei.

Bei leichtem Regen gab es nach zehn Minuten die ersten Verbesserungen in der Gesamtwertung: Marc Márquez schob sich schrittweise bis auf den zweiten Rang der kombinierten Zeitenliste nach vorne. Der Repsol-Honda-Star kam bis auf 0,026 sec an die Freitagsbestzeit von Ducati-Werksfahrer Jack Miller – eine 1:41,305 min – heran. Miguel Oliveira drehte ebenfalls eine persönlich schnellste Runde nach der anderen, der Red Bull-KTM-Werksfahrer reihte sich auf Rang 3 ein.

Ducati-Wildcard-Pilot Michele Pirro, der sich zuvor ebenfalls in den Top-10 gezeigt hatte, stürzte nach einer Viertelstunde in Kurve 16. Kaum waren die gelben Flaggen weg, unterbot Joan Mir als Erster die Freitagsbestzeit, aber Miller konterte und war in 1:41,203 min wieder 0,092 sec schneller als der Suzuki-Star. Dessen Teamkollege Alex Rins flog in der schnellen Kurve 13 ab, er rappelte sich aber gleich wieder auf und machte sich auf den Weg zurück an die Box.

Pramac-Jungstar Jorge Martin schob sich zwischen Miller und Mir, ehe Pecco Bagnaia nach 20 Minuten in 1:41,160 min eine neue Bestzeit fuhr. Zur Halbzeit der 25-minütigen Session setzte dann aber Oliveira mit einer 1:40,832 min die neue Richtzeit. Am Ende der nächsten Runde stürzte der Red Bull-KTM-Star allerdings in Kurve 15.

Für Yamaha gestaltete sich auch das FP3 schwierig: Quartararo war 15 Minuten vor Schluss 13., Morbidelli 21., Dovizioso 23. und Rossi (mit gelbem Spezial-Helm als Dank an seine Fans) 24. und Letzter. Martin sorgte in 1:40,471 min dagegen dafür, dass wieder eine Ducati an der Spitze der Zeitenliste stand.

Dank Franco Morbidelli schien in den letzten zehn Minuten zumindest eine Yamaha konstant in den Top-10 auf. Johann Zarco löste seinen Pramac-Teamkollegen mit einer 1:40,348 min auf Platz 1 ab.

Pol Espargaró sicherte sich als Sechster noch ein Q2-Ticket und im Finish schoben Aleix Espargaró, Danilo Petrucci und Luca Marini Pecco Bagnaia aus den Top-10. Sein letzter Angriff brachte den WM-Zweiten nur auf Rang 11. Die zwei Titelrivalen treffen sich also schon im Q1, denn Quartararo (im letzten Versuch in Kurve 8 weit) verpasste als 15. erstmals in dieser Saison den direkten Q2-Einzug.

MotoGP Misano, kombinierte Zeiten nach FP3 (23. Oktober):

1. Zarco, Ducati, 1:40,384 min

2. Martin, Ducati, + 0,087 sec

3. Miller, Ducati, + 0,136

4. Oliveira, KTM, + 0,448

5. Marc Márquez, Honda, + 0,471

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,541

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,558

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,580

9. Petrucci, KTM, + 0,583

10. Marini, Ducati, + 0,601

11. Bagnaia, Ducati, + 0,737

12. Mir, Suzuki, + 0,745

13. Pirro, Ducati, + 0,784

14. Lecuona, KTM + 0,852

15. Quartararo, Yamaha, + 0,891

16. Brad Binder, KTM, + 1,101

17. Viñales, Aprilia, + 1,154

18. Bastianini, Ducati, + 1,407

19. Alex Márquez, Honda, + 1,492

20. Nakagami, Honda, + 1,504

21. Rins, Suzuki, + 1,639

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,867

23. Rossi, Yamaha, + 2,217

24. Savadori, Aprilia, + 2,231

Moto3 Misano, kombinierte Zeiten nach FP3 (23. Oktober):

1. Artigas, Honda, 1:51,428 min

2. Kunii, Honda, + 0,302

3. Surra, Honda, + 0,323

4. Salac, KTM, + 0,329

5. Sasaki, KTM, + 0,445

6. Foggia, Honda, + 0,625

7. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 0,690

8. Acosta, KTM, + 0,694

9. Nepa, KTM, + 0,721

10. Darryn Binder, Honda, + 0,898



Ferner:

19. Kofler, KTM, + 1,284