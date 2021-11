Valentino Rossi (21.): «Heutzutage ist es anders»

Valentino Rossi begann seinen vorletzten Grand Prix als MotoGP-Pilot nur mit dem 21. und vorletzten Platz am Freitag. Dafür kamen Erinnerungen an frühere Kämpfe hoch, weil Casey Stoner in Portimão vor Ort ist.

«Es war ein schwieriger Tag, ich hatte erwartet stärker und konkurrenzfähiger zu sein», räumte Valentino Rossi mit Blick auf die Zeitenliste ein. 1,784 sec trennen ihn von der Tagesbestzeit seines Markenkollegen Fabio Quartararo. «Ich habe kein gutes Gefühl mit den Reifen, vor allem am Hinterrad haben wir nicht genug Grip. Am Nachmittag probierte ich auch den harten Hinterreifen aus, weil uns damit im April ein sehr guter Schritt nach vorne gelang. Im Rennen fühlte ich mich besser, weil der harte Hinterreifen mehr Stabilität vermittelte und ich schneller fahren konnte. Heute war es aber zu kalt, die Bedingungen sind anders und der Hard funktioniert nicht so gut», bedauerte der Petronas-Yamaha-Star.

«Ich hoffe, dass die Verhältnisse sich in Bezug auf das Wetter und die Strecke verbessern, denn die Strecke ist im Moment auch ein bisschen rutschig. Wir müssen darauf hoffen und versuchen, schneller zu sein», meinte der «Dottore» mit Blick auf das Wochenende.

© Gold & Goose Willkommen in Portimão © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Valentino Rossi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Valentino Rossi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Valentino Rossi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

In Portimão ist mit Casey Stoner ein der großen Widersacher des neunfachen Weltmeisters im Paddock zu Gast. Hat «Vale» das Gefühl, dass in der heutigen MotoGP die Dramatik solcher Rivalitäten fehlt? «Ich weiß nicht», lachte der Italiener, der betonte: «Ich genoss die Kämpfe mit Stoner sehr – jetzt im Rückblick. Denn damals war es sehr schwierig gegen ihn, weil er über unglaubliches Talent verfügt und sehr schnell ist, in jeder Situation und unter allen Bedingungen. Er war ein sehr starker Rivale. Manchmal gewann er, manchmal ich. Es war ein großartiger Kampf, auch weil ich mit Yamaha fuhr, er mit Ducati. Ich genoss es sehr und werde an diesem Wochenende sicher ‚Ciao‘ zu Casey sagen.»

«Heutzutage ist es aber ein bisschen anders», kam der 42-jährige Superstar auf die Frage zurück. «Der größte Unterschied besteht meiner Meinung nach darin, dass du heute – selbst wenn du etwas Kleines sagst – ein größeres Echo hast. Manchmal sagst du auch gar nichts und bekommst dann in den folgenden Tagen oder Wochen trotzdem Probleme. Vor zehn oder 15 Jahren war es ein bisschen einfacher, da gab es das weniger. Aber so ist es eben, das ist die heutige Welt.»

MotoGP Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,390 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,132 sec

3. Miller, Ducati, + 0,221

4. Mir, Suzuki, + 0,290

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,402

6. Zarco, Ducati, + 0,499

7. Alex Márquez, Honda, + 0,652

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,679

9. Nakagami, Honda, + 0,732

10. Rins, Suzuki, + 0,786

11. Martin, Ducati, + 0,789

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Petrucci, KTM, + 0,841

14. Viñales, Aprilia, + 0,894

15. Marini, Ducati, + 0,933

16. Bastianini, Ducati, + 1,077

17. Binder, KTM, + 1,108

18. Bradl, Honda, + 1,310

19. Oliveira, KTM, + 1,545

20. Lecuona, KTM, + 1,707

21. Rossi, Yamaha, + 1,784

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,824