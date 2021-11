Jorge Martin (Ducati/7.): «Kann mich nicht beklagen»

Gut gestartet, Jorge Martin (89) führt einen Riesenpulk an

MotoGP-Rookie Jorge Martin zeigte in Portimão ein starkes Rennen und fuhr zum Zeitpunkt des Abbruches auf Platz 7.

Die Pramac-Ducati-Truppe durfte sich beim Algarve-GP in Portimão beim vorletzten Rennen der MotoGP-Saison 2021 über die Ränge 5 und 7 freuen. Jorge Martin sicherte sich neun WM-Punkte für Platz 7. Der Spanier musste sich nach Halbzeit seinem Teamkollegen Johann Zarco beugen.

«In jeder Runde hatte ich ein wenig Angst im Bereich von Kurve 7, weil das Motorrad in einigen Teilen der Piste sehr unruhig war. Der Rhythmus war aber gut, ich war eigentlich ganz happy mit dem Rennen», erklärt Martin in seiner ersten Stellungnahme.

«Ich bin happy. Die Pace war in den ersten zwölf Runden eigentlich gleich wie vorne bei den Jungs. Ich habe alles versucht hinter Fabio mit der Yamaha, aber es fehlt uns ein klein wenig. Ich war auch schneller als Alex Márquez. Ich freue mich jetzt auf das letzte Rennen. Es war wichtig, dieses Rennen gut zu absolvieren, denn wir haben einige Dinge gelernt.»

Der Spanier und Moto3-Weltmeister von 2018 auf der Gresini-Honda, zeigte auch Demut: «Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Vor sechs Monaten war ich hier nach dem FP1 noch mit acht Knochenbrüche im Krankenhaus im Bett, jetzt bin ich wieder hier mit dabei. Ich hatte am Samstag den harten Reifen probiert, es war aber nicht gut. Meine Reifenwahl war am Ende in Ordnung, auch wenn es wärmer war. Es gab halt diesen starken Abfall der Reifen nach etwa zwölf Runden. Trotzdem war es eines meiner besten Rennen der Saison.»

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.