Alberto Puig: «Pol Espargaró versteht die Honda»

Marc Márquez konnte in Portimão verletzungsbedingt nicht starten, doch Pol Espargaró holte für Repsol Honda mit Platz 6 die Kohlen aus dem Feuer. Teammanager Alberto Puig freute sich über die Entwicklung des Spaniers.

Nach ihrem furiosen Doppelsieg in Misano ereilte das Repsol Honda Team eine Woche vor dem Algarve-GP die Hiobsbotschaft, dass Marc Márquez aufgrund einer Gehirnerschütterung erneut ausfallen wird. Der kurzfristig eingesprungene Stefan Bradl schaffte es im Rennen auf Platz 15 und ließ damit Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales sowie Yamaha-Pilot Franco Morbidelli hinter sich.

Pol Espargaró beendete das Rennen mit 9,573 sec Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) als Sechster. Repsol Honda-Teammanager Alberto Puig fasste das Rennen des Spaniers mit lobenden Worten zusammen: «Für Pol war es ein gutes Wochenende. Er war konstant unterwegs und versteht die Honda mehr und mehr, wodurch er den Anschluss an die vordere Gruppe halten kann. Er liefert inzwischen die Rundenzeiten, die wir von ihm erwartet haben, als wir ihn unter Vertrag genommen haben. Zu Beginn des Rennens kam Pol leider Iker Lecuona in die Quere, weshalb er weitgehen musste. Dadurch verlor er einige Positionen, die er erst einmal aufholen musste. Pols Pace wäre gut genug gewesen, um ums Podium zu kämpfen. Aber das ist Racing, so etwas kann immer passieren.»

Über die Leistung von Ersatzfahrer Stefan Bradl freute sich der Spanier ebenfalls: «Er hat einen guten Job gemacht. Stefan ist ohne Vorbereitungszeit auf das Bike gesprungen, seine Rolle im Team ist wirklich wichtig Wir schätzen sein Engagement sehr und danken ihm dafür.»

Resultate MotoGP Portimão, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet



Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.