Zeitplan: Das Finale der MotoGP-WM 2021 in Valencia

Von Portimão geht es weiter zum 18. und letzten Grand Prix der Motorrad-WM 2021: In Valencia ist nicht nur der Moto2-Titel noch zu vergeben, mit Valentino Rossi steht ein MotoGP-Superstar vor seinem Abschiedsrennen.

Nach dem Notfall-Kalender des Jahres 2020, als nach einem Doppel-Event in Valencia erstmals Portimão das Finale der Motorrad-WM ausrichtete, bildet nun wieder der Circuit Ricardo Tormo in Cheste den letzten Halt der Saison. Die 1999 eröffnete Strecke ist 4,005 km lang, wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren und weist neun Links- und fünf Rechtskurven auf.

Der «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» setzt den Schlusspunkt hinter die Saison 2021 und damit auch die große MotoGP-Karriere des neunfachen Weltmeisters und 115-fachen GP-Siegers Valentino Rossi, der nach 26 WM-Jahren am kommenden Wochenende seinen letzten Grand Prix bestreiten wird. «Ich bin ein bisschen traurig, weil sich mein Leben danach verändern wird, aber ich es geht in Ordnung so, es ist die richtige Entscheidung», versicherte der 42-Jährige dazu.

Fahrer- und Konstrukteurs-Titel sind in der Königsklasse bereits vergeben, in Valencia machen sich Ducati Lenovo und Monster Energy Yamaha aber noch den Sieg in der Team-Wertung aus. Vor dem Finale hat der italienische Hersteller aus Borgo Panigale 28 Punkte Vorsprung.

Außerdem gilt zu klären, wer am Sonntagnachmittag neben MotoGP-Champion Fabio Quartararo und Moto3-Weltmeister Pedro Acosta für das traditionelle Erinnerungsbild der Titelträger posieren wird. Nach seinem Sieg in Portimão hat Remy Gardner alle Trümpfe in der Hand, um sich gegen seinen Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez durchzusetzen. Der Sohn von 500-ccm-Weltmeister Wayne Gardner verfügt über 23 Punkte Vorsprung. Das heißt im Umkehrschluss: Nur ein Sieg von Fernandez könnte das Blatt noch zu Gunsten des Spaniers wenden. Selbst dann reicht dem Australier aber ein 13. Platz zum Titelgewinn.

Der Zeitplan für den Valencia-GP 2021:

Freitag, 12. November

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 13. November

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 14. November

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)