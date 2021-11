Stefan Bradl fährt in Valencia nicht statt Márquez

Ob Marc Márquez in Valencia ersetzt wird, ist noch nicht entschieden. Stefan Bradl wird von HRC für das WM-Finale nicht aufgeboten.

Stefan Bradl (31) hat in diesem Jahr fünf Grand Prix bestritten, drei als Marc Márquez-Ersatzfahrer bei Repsol-Honda, zwei als Wildcard-Pilot im HRC Test Team. Der Bayer hat fünfmal gepunktet und insgesamt 14 Punkte gesammelt.

Beim Valencia-GP wird er trotz gegenteiliger Vermutungen nicht antreten. Denn die Verantwortlichen der Honda Racing Corporation (HRC) sind zum Entschluss gekommen, der dreitägige HRC-Test von Bradl in Jerez (Montag bis Mittwoch, 15. bis 17. November) sei wichtiger. Denn Bradl muss dort den 2022-Prototyp für den MotoGP-IRTA-Test der Stammfahrer (18./19. November) vorbereiten und einstellen.

Repsol-Honda hat bisher nicht verlautbart, ob Marc Márquez in Valencia ersetzt wird. Der Ausnahmekönner sieht binokulare Doppelbilder. Sie entstehen dann, wenn die Augenmuskeln nicht richtig arbeiten. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister

hat bei seinem Offroad-Crash am vorletzten Samstag eine Gehirnerschütterung erlitten und dabei den bereits 2011 lädierten Sehnerv wieder beschädigt.

Am Montag stellte Dr. Sánchez Dalmau in Barcelona fest, dass Márquez zwei Bilder eines einzelnen Objekts erkennt, also binokulare Doppelbilder. «Die Untersuchung, die Marc Marquez nach dem Unfall durchführen ließ, hat bestätigt, dass der Fahrer unter einer Diplopie leidet. Die Untersuchung hat zudem eine Lähmung des vierten rechten Nervs mit Beteiligung des rechten Musculus obliquus superior ergeben. Es wurde eine konservative Behandlung mit regelmäßigen Aktualisierungen gewählt, um die klinische Entwicklung zu verfolgen. Dieser Nerv ist derjenige, der bereits im Jahr 2011 verletzt wurde», erklärte Dr. Dalmau.

Groß ist die Auswahl an Ersatzfahrer-Kandidaten für Marc Márquez nicht. Aus Spanien ist zu hören, Repsol würde gerne Alex Márquez (Platz 4 in Portimão) neben Pol Espargaró fahren lassen.

Aber dann hätte LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello neben Taka Nakagami keinen zweiten Fahrer für das WM-Finale. «Alex wird wie üblich für LCR fahren», winkte Lucio Cecchinello auf Anfrage von SPEEDWEEK.com ab.

Oder wird Marc Márquez gar nicht ersetzt? «Das ist noch nicht entschieden», erklärte Hèctor Martin, der Press Officer von Repsol-Honda, auf Anfrage von SPEEDWEEK.com.

Honda könnte in Valencia Platz 4 in der Marken-WM an KTM verlieren, auch der fünfte Platz in der Team-WM ist in Gefahr.

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.