Iker Lecuona (KTM/16.): Elektronik funktioniert nicht

Im nassen ersten Training von Valenca gelang Iker Lecuona die Bestzeit. Im trockenen FP2 kam er über Platz 16 nicht hinaus.

Während Valencia-Liebhaber Jack Miller am Freitag im FP1 mit 1:30,927 min für die Tagesbestzeit sorgte, gelang Iker Lecuona auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo (fünf Rechtskurven, neun Linkskurven, längste Gerade: 876 Meter) im nassen FP1 am Vormittag die Bestzeit. Am Nachmittag stürzte der unerschrockene Spanier in Turn 11. Deshalb blieb dem KTM-Tech3-Werksfahrer nur Platz 11. Mit 1:32,908 min verlor er 1,171 sec auf die Miller-Bestmarke. Zum Vergleich: Die Pole-Position erreichte Franco Morbidelli hier 2020 mit 1:30,168 min (= 159,9 km/h). Die schnellste Rennrunde legte Jack Miller (Ducati) im Vorjahr in 1:31,378 min zurück (= 157,7 km/h).

«Beim Sturz bin ich unversehrt geblieben», berichtete Lecuona, der Miguel Oliveira hinter sich ließ, den er am Sonntag in Portugal beim Kampf um Platz 10 aus dem Weg geräumt hat. «Der Sturz kam unerwartet , ich habe das Vorderrad aus der Kontrolle verloren, vorher hatte ich ein kleines Chattering. Das war keine große Sache. Ich konnte mich aufrappeln, das Bike schnappen und zur Box fahren. Ich habe im FP2 einige Reifenmischungen probiert, wie alle andern Fahrer. Aber ich hatte Mühe. Irgendetwas hat nicht funktioniert. Eigentlich habe ich mich gut gefühlt, aber der Speed und die Rundenzeiten haben nicht gepasst. Wir haben gewisse Probleme mit den Bremsen, aber auch mit der Elektronik. Das ist eine außergewöhnliche Piste, sie unterscheidet sich stark von allen andern im Kalender. Wir haben eine gewisse Basis, aber das Elektronik-Set-up müssen wir verbessern. Wir haben die Elektronik während der Saison verändert, aber mi diesem System können wir hier unmöglich schnell fahren.»

«Ich muss am Abend mit meinem Team überlegen, was wir tun können», ergänzte Iker Lecuona. «Ich muss mit meinem Data-Recording-Ingenieur besprechen, was wir für morgen bei der ECU verbessern können. Sie macht hier den Unterschied aus.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November)

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Vinales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412

Moto3 Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Izan Guevara, GASGAS, 1:39,561 min

2. Darryn Binder, Honda, + 0,048 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,193

4. Filip Salac, KTM, + 0,209

5. Pedro Acosta, KTM, + 0,332

6. Yuki Kunii, Honda, + 0,436

7. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,473

8. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,478

9. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,497

10. John McPhee, Honda, + 0,521

11. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,526

12. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 0,583

13. Carlos Tatay, KTM, + 0,662

14. Deniz Öncü, KTM, + 0,692