Danilo Petrucci (KTM/ 15.): «Habe hart aufgeschlagen»

Danilo Petrucci aus dem KTM Tech3 Factory Racing Team zog sich beim Crash im FP1 am Freitag in Valencia eine schmerzhafte Hüftprellung zu. Er rechnet mit einem hohen Medikamentenverbrauch.

Danilo Petrucci stürzte im nassen ersten MotoGP-Training in Valencia und schaffte mit Platz 15 im trockenen FP2 auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo die 15. Zeit – vor seinem KTM-Markenkollegen Lecuona und Oliveira. Nur Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) auf Platz 8 war mit der KTM RC16 schneller.

Der Crash von Regenspezialist Petrucci im nassen FP1 fiel ziemlich spektakulär aus, er verzichtete dann auf den Rest der FP1-Session. «Leider ist mir in der Früh wirklich ein schwerer Sturz passiert», berichtete Danilo. «Ich habe einen starken Schlag auf meine Hüfte bekommen. Ich habe in dieser Kurve nichts anders gemacht als vorher, aber ich glaube, der Regen ist in diesem Moment dort stärker geworden. Wir hatten Mühe, ich bin sechs Runden gefahren. In der siebten ist der Crash passiert. Die rechte Seite des Hinterreifen war nicht auf Betriebstemperatur. Sobald ich das Gas aufgedreht habe, hat mich mein Motorrad abgeworfen. Ich bin langsam gefahren, aber ich habe hart auf dem Asphalt aufgeschlagen. Ich habe mich dann etwas ausgeruht und schmerzstillende Mittel eingenommen. Nach dem FP2 bin ich in die Clinica Mobile zu einer Behandlung gegangen. Ich habe einen Physiotherapeuten aufgesucht. Ich denke, ich werde an diesem Wochenende viele entzündungshemmende Mittel einnehmen müssen. Ich habe einen heftigen Bluterguss an der Hüfte. Aber das ist nichts Ernsthaftes. Trotzdem habe ich in der Früh keine Begeisterung für die Fortsetzung der Session aufbringen können.»

«Ich habe viel Erfahrung, deshalb mache ich mir einige Sorgen. Es ist möglich, dass die Blutergüsse am Samstag schmerzhafter werden. Am Freitagnachmittag konnte ich recht gut fahren. Es war nicht so übel. Aber wenn man wuchtig vom Motorrad abspringt, sind die Schmerzen am nächsten Tag meistens deutlich stärker.»