Pecco Bagnaia (Ducati/3.): Erstmals stark in Valencia

Der italienische Ducati-MotoGP-Star Pecco Bagnaia musste am Freitag in Valencia – wenn auch nur knapp – seinem Teamkollegen Jack Miller den Vortritt lassen und freut sich über seine Performance.

Francesco «Pecco» Bagnaia büßte am Freitag auf dem Circuit Ricardo Tormo auf trockener Strecke am Nachmittag gerade einmal 0,068 Sekunden auf Jack Miller ein. Zwischen den beiden Ducati-Werksfahrern klebte noch Repsol-Honda-Ass Pol Espargaró – ihm fehlten gar nur 0.012 Sekunden auf «JackAss».

«Ich bin happy, es war sicher mein bester Freitag in Valencia», strahlte Bagnaia. «Ich habe es heute wirklich sehr genossen. In der Früh auf nasser Piste habe ich mich großartig gefühlt. Auch am Nachmittag war das so, wie bei den vergangenen Wochenende. Wir haben gleich Arbeit für die nächsten Tage erledigen können.»

Der Italiener erläuterte weiter: «Die erste Kurve mit dem neuen Asphalt ist okay. Auf dem Rest der Piste ist es bei Regen sehr rutschig. Ich bin in der Früh auch gestürzt. Auch die Kurven 4 und 5 sind schwierig, weil der Hinterreifen nicht auf Temperatur kommt. Am Nachmittag war es dann okay.»

Bagnaia fuhr den letzten Stint am Nachmittag mit dem harten Reifen: «Der harte ist hier wie ein weicherer Medium-Reifen auf anderen Piste. Der Soft-Reifen eignet sich nur, wenn es wirklich kalt ist, das wird es aber nicht sein diesmal. Als ich den Medium probiert habe, war es okay. Mit dem harten Reifen habe ich mich sehr gut gefühlt.»

Der Ausblick von Pecco macht Ducati Corse für das Finale viel Mut: «Wir müssen natürlich warten, wie die Verhältnisse sich auf der Piste entwickeln, wenn mehr Runden gefahren sind. Im Vergleich zu 2020 ist es hier eine ganz neue Art der Arbeit. Aber das ist nicht nur hier so, das war schon bei vielen anderen Rennen so. Ich fühle mich das erste Mal hier richtig stark.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November):

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Viñales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412