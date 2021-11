Aleix Espargaró: «Wir machen irgendetwas falsch»

Aleix Espargaró kam am Freitag nach Platz 12 in Valencia gehörig ins Grübeln. Er hat einen Verdacht, warum die Aprilia bei kühlen Temperaturen nicht konkurrenzfähig ist.

Aleix Espargaró (Aprilia) rätselte am Freitag in Valencia über die Ursache seiner mangelnden Konkurrenzfähigkeit. Während er im August noch meinte, er verfüge über ein Sieger-Motorrad, ist bei Aprilia jetzt wieder der Alltag eingekehrt. Das spürte auch Maverick Viñales, der am Freitag über den jämmerlichen 18. Rang nicht hinauskam.

«Die große Verbesserung gegenüber 2020 ist, dass unser Motorrad in jedem Bereich ein bisschen besser ist als im Vorjahr. Die Aprilia ist weder bei der Traktion noch in der Beschleunigung unglaublich gut», stellte Aleix fest. «Aprilia hat sich stark um die Aerodynamik gekümmert. Und das Bike verhält sich in der Beschleunigungsphase etwas besser als 2020. Das Gewicht haben wir signifikant reduziert. Aber wir brauchen ein besseres Turning, und wir müssen mehr Grip erzeugen. Es ist unverständlich, wenn ein großer Fahrer wie ich die kältesten Reifen im Feld hat. Auf diesem Gebiet machen wir irgendetwas falsch.»

Aleix vermutet, er kenne die Ursache seiner Probleme. «Ich denke, unser Motorrad ist zu steif. Wenn eine Rennstrecke in perfektem Zustand ist und keine Bodenwellen hat, dann haben wir ein super stabiles Bike. Dann kann ich schnell sein. Aber du findest nie den perfekten Grip und den perfekten Asphalt. Als müssen wir das Motorrad ändern, um mehr Grip zu erzeugen. Dann lässt es sich auch besser einlenken.»

Aprilia ist 2015 in die MotoGP-WM zurückgekehrt, aber nach sieben Jahren hat die Truppe um Technical Direktor immer noch ein paar grundlegende Probleme nicht gelöst.

«Alle Ingenieure wissen, dass niedrige Asphalttemperaturen für unser Motorrad nicht gut sind», betonte Aleix. «Denn wir bringen nicht genug Hitze in die Reifen. Es ist immer derselbe Kreislauf… Aber mir ist es scheißegal, wenn die Piste kalt ist, wir fahren die MotoGP-Weltmeisterschaft. Wir können ja auch nicht sagen, wir wollen nicht nach Katar, weil dort die Gerade zu lang ist. Du musst nach Doha gehen, du musst nach Jerez, die musst im Nassen und im Trockenen fahren, in der Kälte und in der Hitze. Wenn du um eine gute Position in der Meisterschaft kämpfen willst, muss das Bike überall und immer konkurrenzfähig sein.»

«Es darf nicht passieren, dass ich in der ersten Saisonhälfte in jeder Session dicht an den ersten Fünf dran war und jetzt nicht einmal in die Top-Ten komme», wunderte sich der Spanier. «Das ist unglaublich. Wir müssen herausfinden, wie wir dieses Problem lösen können.»

Das einzige Erfreuliche war Freitag war für Aleix das Treffen mit Radstar Primož Roglic. «Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit», zeigte sich Aleix Espargaró begeistert. «Er ist ein ganz normaler Kerl, ein Familienmensch wie ich. Er reist so oft wie möglich mit seiner Frau und den Kindern – wie ich. Ich mag ihn sehr. Ich habe ihm am Freitag meine Arbeit erklärt, und nachher habe ich ihm auf dem Rennrad den Circuit gezeigt. Dadurch konnte ich den mühsamen Freitag ein bisschen verdrängen.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November):

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Viñales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412