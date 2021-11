Valencia, FP3: Aleix Espargaró auf P1, Rossi in Q2!

Im FP3 des «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» gelang Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró überraschend die Bestzeit. Yamaha-Star Valentino Rossi sorgte an seinem letzten MotoGP-Wochenende für Jubel.

Für den letzten Qualifying-Tag in der MotoGP-Karriere von Valentino Rossi zeigte sich am Samstagvormittag die Sonne über dem Circuit Ricardo Tormo, die Asphalttemperatur kratzte zum Start des FP3 der Königsklasse um 9.55 Uhr an der 15-Grad-Marke. An den Team-Lastwagen im Paddock wurden am Freitagabend unter dem Motto #GrazieVale übrigens noch jede Menge Tafeln mit Gemälden der neun Titelgewinne des «Dottore» angebracht.

Auf der Strecke gab es im FP3 schon nach zehn Minuten die erste nennenswerte Veränderung in der kombinierten Zeitenliste: Aleix Espargaró schob auf sich mit einer 1:31,544 min in die vorläufigen Top-10. Der Aprilia-Pilot, der nach einem enttäuschenden Freitag noch über die Probleme der RS-GP bei kühleren Temperaturen geschimpft hatte, legte in der nächsten Runde (immer auf Medium-Medium) eine 1:31,405 min nach.

Johann Zarco kam mit einer im Bereich des Auspuffs qualmenden Pramac-Ducati zurück an die Box, als noch keine 15 Minuten vergangen waren.

Mit Soft-Hinterreifen zeigten Aleix Espargaró und Takaaki Nakagami nach 25 Minuten die ersten 1:30er-Zeiten des Tages. Das brachte das Aprilia-Ass und den LCR-Honda-Piloten in der kombinierten Zeitenliste die Plätze 3 (+ 0,024 sec) und 4 (+ 0,025 sec) ein.

Zur Erinnerung: Die Freitagsbestzeit von Jack Miller war eine 1:30,927 min. Der Rundenrekord von Marc Márquez aus dem MotoGP-Rennen 2019 steht bei 1:31,116 min. Den All-Time-Lap-Record rund um die 4,005 km lange Strecke hält seit 2016 Jorge Lorenzo mit einer 1:29,401 min.

15 Minuten vor Schluss reihte sich Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli auf Rang 5 ein. Damit lagen die Top-6 der kombinierten Zeitenliste – Miller, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Nakagami, Morbidelli und Bagnaia – in gerade einmal 0,068 sec!

Dann der Schreckmoment: Pol Espargaró flog in Kurve 13 per Highsider ab und blieb sichtlich angeschlagen im Kiesbett liegen. Der Repsol-Honda-Pilot wurde auf der Trage in Richtung Medical Center abtransportiert. Für weitere Untersuchungen wurde der Spanier anschließend ins Krankenhaus «9 de Octubre» von Valencia gebracht, er klagt über Schmerzen an den Rippen.

Nach der Gelbphase übernahm Suzuki-Werksfahrer Joan Mir in 1:30,876 min nur kurz die Spitze, denn Miller setzte knapp zehn Minuten vor Schluss mit einer 1:30,547 min die neue Richtzeit. Bagnaia reihte sich auf Platz 2 ein, den Italiener trennten aber 0,283 sec von seinem australischen Teamkollegen. Valentino Rossi machte mit einer 1:31,460 min einen ersten Schritt nach vorne.

Nakagami und Morbidelli legten nach und sprengten das Ducati-Duo an der Spitze, Martin schob sich ebenfalls noch in die Top-5. Und Rossi fuhr sich hinter seinem Schützling Bagnaia auf den vorläufigen siebten Rang! Auch wenn noch jede Menge Angriffe folgten, reichte es am Ende für Platz 10 und damit den direkten Q2-Einzug für den 42-Jährigen, der seinen 432. und letzten Grand Prix bestreitet.

Die Bestzeit sicherte sich im Finish noch Aleix Espargaró mit einer 1:30,529 min, Iker Lecuona stürzte dagegen in der letzten Minute in Kurve 2.

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP3 (13. November):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,529 min

2. Miller, Ducati, + 0,018 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,085

4. Bagnaia, Ducati, + 0,123

5. Martin, Ducati, + 0,185

6. Mir, Suzuki, + 0,233

7. Nakagami, Honda, + 0,248

8. Zarco, Ducati, + 0,257

9. Quartararo, Yamaha, + 0,262

10. Rossi, Yamaha, + 0,296

11. Rins, Suzuki, + 0,337

12. Binder, KTM, + 0,364

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,410

14. Lecuona, KTM, + 0,583

15. Marini, Ducati, + 0,606

16. Alex Márquez, Honda, + 0,623

17. Petrucci, KTM, + 0,688

18. Viñales, Aprilia, + 0,710

19. Dovizioso, Yamaha, + 0,848

20. Oliveira, KTM, + 0,859

21. Bastianini, Ducati, + 0,860

Moto3 Valencia, kombinierte Zeiten nach FP3 (13. November):

1. Öncü, KTM, 1:39,256 min

2. Acosta, KTM, + 0,099 sec

3. Kelso, KTM, + 0,147

4. Migno, Honda, + 0,168

5. Tatay, KTM, + 0,184

6. Foggia, Honda, + 0,205

7. Guevara, GASGAS, + 0,205

8. Nepa, KTM, + 0,279

9. Darryn Binder, Honda, + 0,353

10. Suzuki, Honda, + 0,362

11. Fenati, Husqvarna, + 0,439

12. Salac, KTM, + 0,514

13. McPhee, Honda, + 0,648

14. Alcoba, Honda, + 0,649

15. Antonelli, KTM, + 0,734