Alex Rins (Suzuki): «Ich habe den Sturz erwartet»

Alex Rins musste beim MotoGP-Finale in Valencia mit seiner Suzuki in aussichtsreicher Position einen Sturz hinnehmen. Er beendete das Jahr mit mit einem weiteren Nuller.

Für Alex Rins war das Rennen auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia wieder zum Haareraufen. Der Spanier agierte in der Anfangsphase extrem stark, beschattete das Ducati-Duo mit Jorge Martin und Francesco «Pecco» Bagnaia, ehe er in Runde 11 ausschied. Der Sturz passierte ausgerechnet im Infield, wo der Spanier mit der Suzuki überragend unterwegs war.

Rins beendet das Jahr 2021 somit in der Fahrer-WM-Tabelle mit 99 Punkten auf Rang 13. «Es war ein sehr unglückliches Rennen. Es ist sehr schade, die Saison so zu beenden. Die Pace war bei mir wirklich vorhanden. Ich habe aber leider einen Fehler gemacht, war ein wenig von der Linie. Ich habe den Sturz fast erwartet.»

«Es war recht schwierig hinter Pecco und Martin», bekennt Rins. «Wir haben den Crash gleich in der Box analysiert und erkannt, woran es gelegen hat. Wir wollen jetzt einfach nach vorne schauen. Ich war einfach nicht auf der korrekten Linie. Der Bremsdruck war eigentlich ganz gut, aber ich hatte in dieser Runde in dieser Passage etwas mehr Schräglage.»

Der Katalane betreibt Zweckoptimismus. «Wir müssen das Jahr abhaken. Wir denken jetzt an den Jerez-Test und freuen uns auf das neue Motorrad. Wir erwarten uns ein wenig mehr Motorleistung. Wir haben das in Misano schon probiert. Wir müssen die Dinge noch adaptieren, weil sich der Motorcharakter auch ändert. Wir haben auch neue Sachen für die Aerodynamik und werden an der Elektronik arbeiten.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.´

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.